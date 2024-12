S4E SOFTWARE, Ã©diteur du logiciel Energysoft, prÃ©sente son nouveau module Analytics au salon EnergaÃ¯a

Pionnier dans les solutions logicielles dédiées aux énergies renouvelables, S4E SOFTWARE, fort de plus de 14 ans d’expertise, participe au salon Energaïa, les 11 et 12 décembre 2024 – Hall B2-Stand A78, pour présenter les avancées de son logiciel Energysoft et son dernier développement : le module Analytics. Cette nouvelle fonctionnalité représente une avancée majeure en matière de gestion intelligente et prédictive des centrales solaires.

Depuis plus de 14 ans, Energysoft aide les exploitants de centrales solaires à optimiser leurs performances grâce à une plateforme complète, stable et évolutive. Energysoft intègre un jumeau numérique permettant la surveillance et l’analyse de divers paramètres essentiels tels que l’encrassement, l’ombrage et la détection automatique de configuration.

Le module Analytics, récemment ajouté à Energysoft, permet aux utilisateurs d’analyser en profondeur les données de production et de performance. Cette nouvelle fonctionnalité offre des capacités d’analyse et de visualisation accrues, permettant une gestion proactive et optimisée des installations solaires. Les exploitants peuvent ainsi anticiper les baisses de rendement, identifier les zones de faiblesse et appliquer des ajustements.

« Nous sommes fiers de mettre notre expertise de longue date au service de la transition énergétique avec le nouveau module Analytics. Il illustre notre engagement à fournir une solution de supervision performante basée sur les dernières technologies de DataScience », déclare Jean-Marie Hermelin, CEO. L’équipe de S4E SOFTWARE sera disponible pour présenter le module Analytics et l’ensemble des fonctionnalités de Energysoft.