S4E automatise les relevÃ©s de compteurs ENEDIS

L’heure est à l’interconnexion des services dans le secteur de l’énergie solaire : au travers de son initiative DATAHUB, ENEDIS poursuit sa transition numérique en ouvrant l’accès aux données à ses partenaires développeurs et ses fournisseurs de services homologués. Le gestionnaire de réseau ENEDIS s’est lancé dans une vaste campagne de modernisation de son parc d’équipements de comptage et met en place une nouvelle génération (Linky, …) qui autorise la communication via des interfaces IP, à contrario du système historique qui utilisait des canaux de communications téléphone. Ce changement technique ouvre le champ à l’exploitation des données par des systèmes d’informations moderne, tels que le logiciel PVSOFT édité par S4E.

Depuis près de 10 ans, S4E fournit des solutions de supervision de sites de production ou de consommation d’électricité en France. Les nouvelles interfaces proposées par ENEDIS vont permettre de compléter ces données par celles des compteurs communicants qui seront envoyées automatiquement quotidiennement. S4E sera ainsi en mesure de fournir de nouvelles fonctionnalités à ses clients existants et notamment :

Fournir des données plus précises pour alimenter son module de facturation de la production d’énergie,

Offrir la possibilité de relevés ponctuels alternatifs en cas de panne des systèmes de communication existants,

« Grâce à DATAHUB, nous aurons l’opportunité de proposer des services de surveillance de production d’énergie renouvelable sans installation de dispositif de communication tiers, ce qui pourra intéresser de nouvelles catégories de développeurs et de producteurs » précise le communiqué.

