S21 : mise Ã  jour des tarifs, primes et coefficients de dÃ©gressivitÃ©

Les tarifs du S21 du deuxiÃ¨me trimestre 2026 viennent de sortir. Dans les temps â€¦ La Commission de rÃ©gulation de l’Ã©nergie (CRE) a en effet mis Ã jour les tarifs, primes et coefficients de dÃ©gressivitÃ© issus des arrÃªtÃ©s tarifaires Â« PV mÃ©tropole Â» pour la pÃ©riode du 1er avril au 1er juillet 2026. Des tarifs revus Ã la baisse, le 9-36 kWc passant de 9,11 centimes dâ€™â‚¬ le kWh Ã 8.05 centimes et le 36-100 kWc, de 7,92 centimes dâ€™â‚¬ Ã 7 centimes. Si le tarif de vente de surplus sur le 0-9 kWc demeure Ã 4 centimes le kWh, celui du 9-100 kWc passe de 5.36 centimes dâ€™â‚¬ kWc Ã 4,73 centimes. Des baisses de tarif qui donnent un signal fort pour une stratÃ©gie tournÃ©e vers lâ€™autoconsommation optimisÃ©e Ã lâ€™heure oÃ¹ la crise Ã©nergÃ©tique pourrait rÃ©server quelques surprises sur les futures factures dâ€™Ã©lectricitÃ©â€¦

www.cre.fr/documents/open-data/arretes-tarifaires-photovoltaiques-en-metropole.html