Le groupe de campagne ukrainien Razom We Stand vient de publier un nouveau rapport intitulÃ© Â« Le tableau de bord de la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique russe de lâ€™EuropeÂ Â», notant la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni (1 Ã 25 points) sur leurs progrÃ¨s dans la rÃ©duction des revenus russes des combustibles fossiles, qui ont dÃ©passÃ© 200 milliards dâ€™â‚¬ depuis l’invasion de 2022. Sur les questions de sanctions et d’application des flottes parallÃ¨les, et la transition des combustibles fossiles russes dans le cadre des nouveaux plans REPowerEU : les pays de l’UE n’ont en moyenne que 13/25 â€“ chaque rÃ©duction majeure d’importation Ã©tait lÃ©galement imposÃ©e, non volontaire, laissant des failles critiques qui continuent de financer la machine de guerre de Moscou. Une gabegie dÃ©rangeanteÂ !

Le tableau de bord rÃ©vÃ¨le des liens persistants entre entreprises et infrastructures qui maintiennent l’afflux de GNL russe vers l’Europe.

Ã‰checs clÃ©s Ã travers l’Europe

Les entreprises publiques et les contrats Ã long terme avec des projets comme Yamal LNG soutiennent des centaines de millions de paiements annuels Ã la Russie, tandis que le blanchiment via les terminaux de regazÃ©ification et la rÃ©exportation masque l’origine russe une fois que le gaz entre dans les rÃ©seaux interconnectÃ©s de pipelines. Les services maritimes britanniques ont facilitÃ© une grande partie du commerce du GNL de la Russie aprÃ¨s l’interdiction, tandis que l’Allemagne enclavÃ©e reste exposÃ©e via des ports voisins.

Les contrats d’entreprise persistent : les grands acteurs de l’Ã©nergie comme TotalEnergies (France) et les entreprises publiques comme SEFE (Allemagne) maintiennent des accords Ã long terme sur le GNL russe malgrÃ© des alternatives et des interdictions imminentes de l’UE.

Le blanchiment de GNL prospÃ¨re : le gaz russe regazÃ©lifiÃ© circule de maniÃ¨re intraÃ§able Ã travers les rÃ©seaux europÃ©ens, les terminaux hubs doublant les importations aprÃ¨s les interdictions de transbordement.

Retards dans l’application de la loi : les interdictions de la flotte fantÃ´me restent rares malgrÃ© des centaines de navires dÃ©signÃ©s ; les services maritimes continuent de soutenir les exportations russes.

Â« AprÃ¨s plus de quatre ans de guerre brutale, avec des pertes horribles subies en Ukraine, cette recherche rÃ©vÃ¨le un Ã©chec massif des dirigeants europÃ©ens dans leurs efforts pour rÃ©duire Ã l’Ã©puisement du budget de guerre de Poutine. Notre tableau de bord prouve que l’Europe continue d’aider Ã remplir la caisse de guerre de Poutine grÃ¢ce au blanchiment de gaz GNL et auprÃ¨s d’entreprises comme Total (France), SEFE (Allemagne) ou Seapeak (Royaume-Uni). L’Ã©nergie propre est prÃªte dÃ¨s maintenant â€“ interdire les services maritimes, dÃ©tenir les navires de la flotte fantÃ´me, sanctionner les facilitateurs, et passer rapidement Ã des Ã©nergies renouvelables moins chÃ¨res qui assurent la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, un avenir prospÃ¨re pour l’Europe et une Ukraine pacifique. Â» confie Dr Svitlana Romanko, fondatrice et directrice exÃ©cutive de Razom We Stand. MÃªme avec la fin du gaz direct par pipeline, l’infrastructure europÃ©enne de GNL â€“ conÃ§ue pour la diversification â€“ est devenue la nouvelle porte d’entrÃ©e du gaz russe. Les terminaux de Zeebrugge, Dunkerque et Barcelone traitent les cargaisons GNL russes de Yamal, tandis que les produits raffinÃ©s d’Inde et de Turquie (souvent du brut russe) comblent les lacunes d’importation de pÃ©trole. Ces tendances sapent la crÃ©dibilitÃ© des sanctions et exposent l’Europe Ã une arme des prix.

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Tripler les investissements dans les Ã©nergies propres : la vraie solution

AprÃ¨s plus de quatre ans de guerre contre la Russie â€“ avec l’Ukraine subissant chaque jour des pertes dÃ©vastatrices â€“ la voie Ã©vidente de l’Europe vers la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique n’est pas de combler les failles ni d’attendre les suppressions progressives de 2027. Une Ã©nergie propre moins chÃ¨re offre une indÃ©pendance immÃ©diate face aux pÃ©trodictateurs. Cette transition affaiblit le financement de guerre de Poutine, sÃ©curise les chaÃ®nes d’approvisionnement contre le chantage gÃ©opolitique et positionne l’Europe comme leader Ã©nergÃ©tique. Le triptyque solaire/Ã©olien/batteries dÃ©passe dÃ©sormais le coÃ»t et la fiabilitÃ© du gaz russe, et la fin des importations de fossiles russes rÃ©duirait drastiquement le financement de guerre sans coupures de courant ni pics de prix. Razom We Stand recommande aux dirigeants de l’UE de rÃ©duire les subventions publiques pour le gaz GNL sale et obsolÃ¨te, de faire respecter le traÃ§age des origines du gaz, de sortir des contrats Ã long terme par force majeure, et de tripler l’investissement dans les Ã©nergies renouvelables â€“ transformant la vulnÃ©rabilitÃ© des Ã©nergies fossiles en Ã©nergie propre solide et sÃ©curitaire.

EncadrÃ©

Les pires failles par pays

Belgique (12/25) : Zeebrugge â€“ la #1 passerelle russe de GNL de l’UE â€“ a doublÃ© les importations de Yamal 2024-25 ; Les contrats de Fluxys verrouillent les revenus jusqu’aux annÃ©es 2030.

France (13/25) : TotalEnergies dÃ©tient une participation de 20 % dans le projet russe de Yamal. Les ports de Dunkerque/Montoir apportent du gaz Ã l’Europe, livrant par exemple Ã l’Allemagne.

Allemagne (12/25) : SEFE, propriÃ©tÃ© d’Ã‰tat, achÃ¨te 2,9 tonnes par annÃ©e de GNL Yamal via la Belgique/France â€“ des centaines de millions par an Ã Novatek malgrÃ© les revendications d’ Â« indÃ©pendance Â».

Espagne (13/25) : L’accord de 2,5 tonnes par annÃ©e pour Yamal de Narbory se termine en 2038 ; Paiements russes de GNL de 1,3 milliard d’euros en 2025 malgrÃ© une sortie prÃ©coce du brut.

Royaume-Uni (19/25) : Les navires/assureurs sous les services maritimes britanniques ont transportÃ© 76 % des exportations russes de GNL aprÃ¨s l’interdiction (~45 milliards de livres sterling au premier trimestre 2025).

EncadrÃ©

Quid de Razon We StandÂ ?

Razon We StandÂ est un groupe communautaire basÃ© en Ukraine qui Å“uvre Ã mettre fin au commerce du pÃ©trole et du gaz russes et Ã promouvoir la transition vers un avenir prospÃ¨re en matiÃ¨re d’Ã©nergie propre.

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