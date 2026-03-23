Ã‰tats-Unis : vassal de Trump, TotalEnergies enterre ses projets Ã©oliens offshore et rÃ©investit dans les hydrocarbures

TotalEnergies a signÃ© des accords avec le DÃ©partement de l’IntÃ©rieur des Ã‰tats-Unis (DOI) pour rendre, avec ses partenaires, les concessions de Carolina Long Bay et de New York Bight, toutes deux attribuÃ©es en 2022. La Compagnie met ainsi fin au dÃ©veloppement de ses projets Ã©olien offshore aux Ã‰tats-Unis. Ces accords prÃ©voient que TotalEnergies rÃ©cupÃ©rera les redevances versÃ©es au titre de ces concessions et investira un montant Ã©quivalent pour dÃ©velopper la production et les exportations de gaz et d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis. Un bras dâ€™honneur Ã la lutte contre rÃ©chauffement climatiqueÂ !

Les Ã©tudes menÃ©es par la Compagnie sur ces concessions ont montrÃ© que, contrairement Ã l’Europe, le dÃ©veloppement de projets Ã©olien offshore aux Ã‰tats-Unis est coÃ»teux et susceptible d’impacter nÃ©gativement les prix de l’Ã©lectricitÃ© pour le consommateur amÃ©ricain. TotalEnergies estime donc qu’il n’est pas utile d’y allouer du capital puisque d’autres technologies permettent de satisfaire de faÃ§on plus Ã©conomique la croissance de la demande d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis.

Â«â€‰TotalEnergies est satisfait de signer ces accords avec le DOI et de soutenir la politique Ã©nergÃ©tique de l’administration amÃ©ricaine. ConsidÃ©rant que le dÃ©veloppement de projets Ã©oliens offshore n’est pas dans l’intÃ©rÃªt des Etats-Unis, nous avons dÃ©cidÃ© de renoncer Ã ces projets dans ce pays, en Ã©change du remboursement des redevances versÃ©es Ã l’Etat amÃ©ricainâ€‰Â», a dÃ©clarÃ© Patrick PouyannÃ©, PrÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de TotalEnergies.

Il poursuitÂ : Â« Ces accords prÃ©voient que nous rÃ©investirons les montants recouvrÃ©s pour financer la construction de l’usine Rio Grande LNG d’une capacitÃ© de 29Â Mt et dÃ©velopper nos activitÃ©s dans les hydrocarbures. Nous pourrons ainsi soutenir le dÃ©veloppement de la production et de l’exportation du gaz amÃ©ricain. Ces investissements contribueront ainsi Ã apporter Ã l’Europe le GNL dont elle a besoin et Ã fournir du gaz pour le dÃ©veloppement des data centers aux Ã‰tats-Unis. Nous considÃ©rons que c’est une utilisation plus optimale de nos capitaux dans ce pays.â€‰Â»

TotalEnergies a par ailleurs signÃ© rÃ©cemment une lettre d’intention avec Glenfarne, principal dÃ©veloppeur du projet Alaska LNG, pour l’enlÃ¨vement Ã long terme de 2Â millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquÃ©fiÃ© (GNL) sur 20Â ans, sous rÃ©serve de la dÃ©cision finale d’investissement. Par pragmatisme Ã©conomique, TotalEnergies sâ€™aligne ainsi avec la ligne politique anti EnR de Donald Trump. Lâ€™argent nâ€™a pas dâ€™odeur, le gaz a celle, fÃ©tide, dâ€™un rÃ©chauffement climatique mortifÃ¨reâ€¦