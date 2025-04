RWE sÃ©curise 2 projets lors du dernier appel dâ€™offres photovoltaÃ¯que au sol de la CRE

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de rendre public les résultats du dernier appel d’offres photovoltaïque au sol (période 7 de l’AO PV sol) pour une puissance appelée de 925 mégawatts (MW) à un prix moyen de 79,09 €/MWh. Parmi les 103 projets lauréats, deux projets ont été attribués à RWE pour une puissance totale de 23,1 MWc (19,6 MWac). « Ce nouveau succès dans les enchères de la CRE soutient notre montée en puissance sur le marché solaire français. Je félicite les équipes de RWE dont le dévouement et l’expertise sont indispensables à la concrétisation de tels résultats afin de soutenir la transition énergétique. » confie Joseph Fonio, Président de RWE Renouvelables France.

RWE poursuit son développement dans le solaire avec le succès de deux projets au sol en technologie fixe. Le parc solaire de Gannat se situe dans l’Allier. Ses 14 337 panneaux combineront une puissance installée de 7,9 MWc (6,3 MWac). Celui de Pimorin, dans le Jura, renforce la présence du Groupe en Bourgogne-Franche-Comté déjà présent à travers le parc éolien d’Allerey en Côte-d’Or ; il fournira une puissance de 15,2 MWc (13,3 MWac) grâce à ses 27 702 modules. Arrivé fin 2020 sur le marché français, RWE a depuis mis en service 176 MW et développe actuellement plus de 1,7 GW de projets éoliens terrestres et près de 1,1 GWc de projets solaires.