CARBON obtient le permis de construire et les autorisations environnementales pour sa gigafactory de Fos-sur-Mer

CARBON officialise aujourd’hui l’obtention du permis de construire et des autorisations environnementales de sa gigafactory photovoltaïque à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), suite à la délivrance par l’Etat en janvier et février 2025 de l’ensemble des autorisations pour toutes les étapes nécessaires à la fabrication du panneau (lingot, cellule, wafer), faisant de CARBON le premier projet de gigafactory en France et en Europe à en disposer.

Cette avancée réglementaire stratégique a été officialisée le mardi 1er avril dernier lors d’une cérémonie organisée à la sous-préfecture d’Istres, en présence du sous-préfet, des maires de Fos-sur-Mer et d’Istres, ainsi que de représentants de la Région Sud et du Grand Port Maritime de Marseille. Cette étape marque le passage concret à la phase de construction d’un projet industriel structurant, au service de la souveraineté énergétique en France, compétitive et souveraine.

Un soutien institutionnel fort

Fruit d’un travail étroit avec les services de l’État et les collectivités locales, cette obtention témoigne d’un soutien fort accordé au projet par les acteurs institutionnels depuis son arrivée dans la zone de Fos sur Mer en mars 2023. Les acteurs du territoire et aux services de l’État : Préfecture des Bouches du Rhône, Mairie de Fos-sur-Mer, DDTM 13, DREAL, SDIS 13, RTE, Grand Port Maritime de Marseille, SNCF, Direction Interdépartementale de la Police Nationale, Conseil National de la Protection de la Nature et Mission Régionale d’Autorité Environnementale à la Région Sud et à la Métropole Aix-Marseille-Provence ont œuvré et oeuvrent via un engagement continu afin de concrétiser au plus vite ce projet majeur de grande envergure industrielle. La dimension stratégique du projet CARBON a conduit à son classement comme Projet d’Intérêt National Majeur par décret ministériel du 3 juillet 2024. Ce statut souligne son importance pour la souveraineté énergétique française et la transition écologique. « L’obtention du permis de construire et des autorisations environnementales constitue une avancée décisive pour CARBON. Ce jalon clé est le fruit d’un engagement collectif avec tous les acteurs du territoire et les services de l’État que je remercie chaleureusement. Nous sommes désormais pleinement tournés vers la phase de construction de notre outil industriel, au service d’une filière solaire européenne performante et souveraine. » précise Nicolas Chandellier, Directeur Général de CARBON.

Un site stratégique moteur pour la réindustrialisation et l’emploi

Située au coeur de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, la gigafactory s’étendra sur 45 hectares et comprendra près de 290 000 m² d’infrastructures industrielles dédiées à la production de panneaux solaires. Le choix de Fos-sur-Mer n’est pas le fruit du hasard. Le Grand Port Maritime de Marseille, principal hub méditerranéen et l’un des plus grands centres de transit de marchandises en Europe, offre des infrastructures adaptées pour une logistique durable. Cela garantit des accès sécurisés pour les matières premières et permet une logistique décarbonée grâce au transport maritime, fluvial et ferroviaire. Cette combinaison garantit donc un acheminement à faible impact environnemental, cohérent avec les ambitions de décarbonation du projet et avec les volumes de 500 000 tonnes de volumes mobilisés. Au-delà de l’impact environnemental, CARBON est un catalyseur pour la réindustrialisation verte de la Région Sud. Le projet créera :

3 000 emplois directs, principalement sur le site de Fos-sur-Mer,

9 000 emplois indirects, liés à la logistique, la maintenance, la recherche et les services.

Ce dynamisme économique contribue à revitaliser le tissu industriel local tout en favorisant la formation de compétences nouvelles dans les métiers liés à la transition énergétique.

Encadré

Calendrier de déploiement

L’obtention des autorisations administratives permet à CARBON de lancer la phase active d’aménagement du site et de structuration de son outil industriel, dans le respect des meilleurs standards environnementaux et techniques.

Feuille de route prévisionnelle :

● 2025-2026 : aménagement du site et démarrage des travaux

● Fin 2027 : mise en service des premières lignes de production

● À partir de 2028 : montée en puissance jusqu’à 5 GWc de capacité annuelle