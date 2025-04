Bourgeois Global prÃ©sente ses nouveautÃ©s et confirme ses ambitions pour 2025 : devenir le leader du solaire rÃ©sidentiel

Créée en 2010 par Ronnie Chaine, Bourgeois Global est une marque française du groupe HRC Environnement, spécialisée dans les solutions énergétiques renouvelables. Après avoir annoncé le déploiement de son réseau de distribution, Bourgeois Global a présenté, lors du salon Be Positive 2025, ses nouveautés produits et services.

Bourgeois Global poursuit sa transformation afin d’atteindre son objectif fixé en 2024 : devenir le leader du solaire résidentiel en France. Après avoir élargi son réseau de distribution, passant de 40 à 200 points de vente, la marque élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « panneaux solaires » a franchi un nouveau cap lors du salon Be Positive 2025 qui s’est tenu du 25 au 27 mars à Lyon.

« A partir de juin 2025, tous les modules de la marque Bourgeois Global seront bas carbone »

Pour répondre aux demandes croissantes de ses partenaires installateurs et aux évolutions réglementaires, Bourgeois Global a présenté sa nouvelle gamme de produits 2025 ainsi qu’une offre de services repensée. Comme nous le précise Patrice Malonni, président délégué du groupe HRC Environnement, filiale de la société Téréva, la gamme 2025 est le fruit de plus d’un an de travail. Elle répondra aux attentes des clients en proposant un écosystème complet et exclusif couvrant l’ensemble des maillons de l’environnement solaire. Il en précise les contours : « A partir de juin 2025, tous les modules de la marque Bourgeois Global seront bas carbone. La réduction de l’empreinte carbone de nos modules s’inscrit dans une démarche vertueuse en termes d’impact environnemental. Ce choix est en corrélation avec l’ADN et les valeurs de la marque. » La confirmation de la nouvelle version de l’arrêté S21 va rebattre les cartes du photovoltaïque. La marque a d’ores et déjà anticipé ces évolutions qui semblaient inéluctables. « Les solutions de stockage vont devenir incontournables. Notre nouvelle solution de stockage AURA, gamme de 5 kWh avec 25 kWh sera disponible à partir de juin 2025. L’essor de ces systèmes est assez récent et reste mesuré car le budget était un réel frein pour les foyers. Notre objectif est clair : rendre accessible à tous les ménages l’installation de systèmes de stockage et ainsi participer à la baisse de leur facture d’électricité. »

La gamme 2025 sera donc la première à proposer à la fois du stockage électrique et du stockage thermique

Ce salon a aussi permis à la marque de mettre en avant sa nouvelle solution de mobilité. « La loi de la transition énergétique prévoit la fin des ventes de voitures à énergies fossiles carbonées d’ici 2040 et passe donc par le déploiement de la recharge électrique. Le lancement de la borne de recharge résidentielle Bourgeois Global était donc une évidence. HELIA, viendra compléter la gamme et sera un élément clé afin de maximiser l’autoconsommation et de répondre aux attentes du marché. » poursuit Patrice Malonni. Enfin toujours dans l’objectif d’accompagner et d’optimiser la facture énergétique, les nouvelles solutions d’ECS ont aussi été présentées : la consommation en ECS (Eau Chaude Sanitaire) d’un foyer représente plus de 30% de la facture d’électricité. Grace à son option PV Ready, la nouvelle version du NEPTUO va permettre de réinjecter le surplus de production directement dans le ballon thermodynamique. La gamme 2025 sera donc la première à proposer à la fois du stockage électrique et du stockage thermique !

« Donner des repères au client final »

Un autre objectif de la marque pour 2025 est de placer davantage le client final au centre de ses préoccupations. Le salon a ainsi été l’occasion de lancer officiellement le réseau « experts solaires Bourgeois Global » « Le marché du solaire a tellement évolué ces 2 dernières années qu’il est important pour nous, en tant que marque préférée des français, de donner des repères au client final. La création de ce réseau est notre priorité sur l’offre de services pour 2025. Accompagner, rassurer et aider le client final à lever tous les freins qui peuvent être liés à un projet d’installation solaire. Un service de proximité, de qualité au juste prix est la clé de la réussite de ce réseau. » conclut Patrice Malonni. Portée par l’élargissement de son réseau de distribution et le lancement de ses innovations produits et services, Bourgeois Global se profile comme un acteur majeur du solaire résidentiel !