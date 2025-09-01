Le groupe European Energy publie des rÃ©sultats semestriels record, le stockage comme relai de croissance

European Energy a enregistrÃ© le meilleur rÃ©sultat semestriel de l’histoire de l’entreprise. Un semestre marquÃ© par une activitÃ© de construction record, des Ã©tapes importantes dans la rÃ©alisation de projets et une nouvelle expansion dans les carburants verts ainsi que dans les solutions de stockage d’Ã©nergie. Un rÃ©sultat prometteur portÃ© par un portefeuille Ã©largi de solutions techniquesÂ !Â Â

Â

Au cours du premier semestre 2025, European Energy, groupe danois spÃ©cialiste des Ã©nergies renouvelables, a enregistrÃ© un EBITDA Ã 99 millions d’euros, contre -2 millions d’euros pour la mÃªme pÃ©riode l’annÃ©e derniÃ¨re, tandis que le rÃ©sultat avant impÃ´ts est passÃ© de -50 millions d’euros Ã 45 millions d’euros. MalgrÃ© des frais dâ€™arbitrage en Italie qui Ã©taient en suspens depuis 2018, l’EBITDA et le rÃ©sultat avant impÃ´ts s’Ã©lÃ¨vent respectivement Ã 93 millions d’euros et 36 millions d’euros.

Â

AccÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement du power-to-x et du stockage par batterie

ParallÃ¨lement Ã sa production de carburant vert, European Energy a pris la dÃ©cision finale d’investir dans l’extension du site MÃ¥de Green Hydrogen avec une unitÃ© d’Ã©lectrolyse supplÃ©mentaire. La sociÃ©tÃ© renforce Ã©galement considÃ©rablement son engagement dans les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS). Un premier systÃ¨me test devrait Ãªtre mis en service en 2025 sur l’Ã®le de ZÃ©lande, au Danemark. Ce projet pilote est dÃ©jÃ suivi par des projets de construction d’une capacitÃ© totale de 122 MW/400 MWh, dont la rÃ©alisation est prÃ©vue dans les prochains mois. En parallÃ¨le, European Energy dÃ©veloppe un portefeuille de systÃ¨mes de stockage par batterie de plus de 15 GWh sur tous les marchÃ©s. L’objectif initial est d’atteindre une capacitÃ© installÃ©e de 1 GWh dans la rÃ©gion nordique et les pays baltes d’ici la fin 2027, tandis que des capacitÃ©s BESS supplÃ©mentaires Ã grande Ã©chelle sont Ã©galement en cours de dÃ©veloppement au Royaume-Uni, en Australie et en Pologne.

Â

Construction record

Ã€ la fin du premier semestre, European Energy comptait 1,7 GW de projets en cours de construction, soit le niveau le plus Ã©levÃ© jamais atteint par l’entreprise, marquant ainsi une quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive de croissance record. Les activitÃ©s de construction couvrent dÃ©sormais l’Ã©olien, le solaire, l’hydrogÃ¨ne vert et les systÃ¨mes de stockage par batterie, reflÃ©tant la diversification continue de l’activitÃ©. Â« Avec des niveaux de construction records, une Ã©tape importante dans le domaine du power-to-x et des investissements accÃ©lÃ©rÃ©s dans le stockage d’Ã©nergie, European Energy continue de dÃ©montrer la force de son modÃ¨le Ã©conomique Â», dÃ©clare Knud Erik Andersen, PDG et cofondateur de European Energy. Â« Bien que l’environnement d’investissement reste difficile, notre portefeuille diversifiÃ©, notre prÃ©sence mondiale et notre capacitÃ© Ã rÃ©aliser des projets verts Ã grande Ã©chelle nous donnent confiance en l’avenir. Â» MalgrÃ© le marchÃ© actuel des cessions et les vents contraires aux Ã‰tats-Unis, oÃ¹ European Energy a une exposition limitÃ©e, la sociÃ©tÃ© reste confiante dans l’accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des solutions d’Ã©nergie verte en Europe et en Australie, qui constituent la quasi-totalitÃ© de ses activitÃ©s commerciales.