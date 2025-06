RWE lance un financement participatif pour le projet agrivoltaÃ¯que de BrÃ©cy et de Villabon

RWE annonce l’ouverture le 18 juin d’une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédiée au projet agrivoltaïque de Brécy et de Villabon, dans le Cher. D’un montant de 75 000 euros, cette collecte est ouverte en exclusivité aux habitants du département d’implantation, le Cher, et des départements limitrophes : le Loir-et-Cher, l’Indre, la Creuse, l’Allier, la Nièvre et le Loiret. Des conditions préférentielles sont réservées aux habitants des Communautés de communes de la Septaine et Terres du Haut Berry. Pour présenter cette opération aux habitants, une permanence d’information est organisée le 16 juin entre 18h et 20h, en présence des équipes de RWE et de Lendosphere, à la mairie de Brécy.

Le projet agrivoltaïque de Brécy et Villabon, initié en mars 2023, combine agriculture et production d’énergie renouvelable. Il comprend une exploitation d’environ 30 hectares avec des activités de fauche et d’élevage de bovins. Les espèces semées seront adaptées progressivement avec de la luzerne et du millet. La seconde exploitation couvre environ 70 hectares, actuellement en jachère, qui seront transformés en prairie permanente pour des activités de fauche, afin de soutenir l’exploitation voisine. Le projet inclut également une part d’autoconsommation énergétique.

Le parc d’une puissance de 64 MWc devrait produire annuellement 90 GWh selon les estimations, ce qui correspond à la consommation électrique de 19 200 foyers. Le dépôt du permis de construire est prévu pour la fin de l’année 2025 et la mise en service de la centrale photovoltaïque en 2028. Pour Rémy Graye, Directeur développemenet solaire et stockage France de RWE : « Développer une économie verte en impliquant les acteurs locaux est essentiel pour garantir une transition énergétique qui partage la valeur avec les territoires. Nous avons donc le plaisir de proposer aux habitants de participer au financement du projet agrivoltaïque de Brécy et de Villabon. »