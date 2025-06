FVD et GPPEP sâ€™unissent pour promouvoir lâ€™Ã©thique et la transparence dans le secteur des Ã©nergies renouvelables

La Fédération de la Vente Directe annonce son partenariat avec le GPPEP, l’association de consommateurs de référence dans le domaine du photovoltaïque. Ensemble, ils s’engagent à renforcer la transparence et la confiance des consommateurs dans le secteur des énergies renouvelables.

Le partenariat stratégique entre la FVD et le GPPEP vise à mettre en lumière les entreprises qui adoptent des pratiques éthiques, conformes à la réglementation, tout en protégeant les consommateurs contre les abus. Il s’inscrit pleinement dans la volonté commune de promouvoir un modèle de développement durable, fondé sur la responsabilité et la pédagogie.

« Garantir aux consommateurs des pratiques plus transparentes »

À l’occasion du 37e Congrès de la Vente Directe, qui s’est tenu à Angers les 19 et 20 mai derniers, Joël Mercy, président du GPPEP, est intervenu lors d’une table ronde consacrée aux enjeux éthiques du photovoltaïque. Il y a exprimé les attentes de l’association vis-à-vis des professionnels, tout en partageant ses préoccupations et ses ambitions pour une filière plus vertueuse. « Nous sommes heureux de pouvoir coopérer avec la FVD pour garantir aux consommateurs des pratiques plus transparentes, tout en valorisant les entreprises réellement engagées dans les énergies renouvelables », a confié Joël Mercy, Président du GPPEP.

Une démarche gagnant-gagnant

De son côté, Frédéric Billon, Délégué Général de la FVD, a précisé que « ce partenariat avec le GPPEP illustre notre volonté de promouvoir un cadre clair et responsable pour les entreprises de la vente directe engagées dans la transition énergétique ». Ce partenariat prévoit notamment la mise en place d’actions communes de sensibilisation, de prévention des abus, et de valorisation des entreprises respectueuses des règles. Une démarche gagnant-gagnant au service d’une filière plus responsable et plus transparente.