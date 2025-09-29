RWE inaugure le parc solaire des PierriÃ¨res en Charente-Maritime

RWE a inaugurÃ© officiellement le parc solaire des PierriÃ¨res, situÃ© sur la communes dâ€™ArdilliÃ¨res en Charente-Maritime. Historique du projetÂ !

InitiÃ© en 2019 auprÃ¨s de la mairie, le projet a obtenu son permis de construire en 2023 et a Ã©tÃ© laurÃ©at Ã lâ€™appel dâ€™offres technologiquement neutre lancÃ© par la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) la mÃªme annÃ©e. La construction du projet a dÃ©butÃ© Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2024, permettant aux premiers Ã©lectrons dâ€™alimenter le rÃ©seau dans le courant de lâ€™Ã©tÃ© 2025. Â«Â Avec lâ€™inauguration du parc solaire des PerriÃ¨res, RWE franchit une nouvelle Ã©tape de son activitÃ© solaire en France pour lequel il nourrit de grandes ambitionsÂ Â» confie Joseph Fonio, PrÃ©sident de RWE Renouvelables France.

Â«Â Il offrira des retombÃ©es Ã©conomiques substantielles Ã notre collectivitÃ© et ses habitantsÂ Â»

RÃ©parti sur 4 parcelles reprÃ©sentant une surface cumulÃ©e de 3,6 ha, le parc comprend 7420 modules solaires pour une puissance de 4 MWc. Il rÃ©pondra aux besoins annuels en Ã©lectricitÃ© dâ€™environ 1500 foyers (chauffage compris). Le parc solaire dâ€™ArdilliÃ¨res apportera des retombÃ©es Ã©conomiques locales consÃ©quentes puisquâ€™il est situÃ© des parcelles communales gÃ©nÃ©rant un loyer annuel en sus des retombÃ©es fiscales habituelles. Â«Â Le parc solaire des PerriÃ¨resÂ offre de nombreux avantagesÂ : installÃ© sur une ancienne dÃ©charge appartenant Ã la commune, il offrira des retombÃ©es Ã©conomiques substantielles Ã notre collectivitÃ© et ses habitants. Il permet la mise en place de nouveaux projets, comme la rÃ©novation de bÃ¢timents communaux et en particulier de notre Ã©cole Â» se rÃ©jouit Olivier DenÃ©chaud, maire de la commune dâ€™ArdilliÃ¨res. Â

Un projet qui allie production dâ€™Ã©lectricitÃ© et exemplaritÃ© environnementale

Ce foncier communal auparavant laissÃ© Ã lâ€™abandon est aujourdâ€™hui valorisÃ© par la centrale solaire qui produit de lâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone. RWE a Å“uvrÃ© avec les meilleurs experts pour minimiser lâ€™impact du parc sur son environnement en Ã©vitant les milieux sec et humides reprÃ©sentatifs de la zone. Plusieurs mesuresÂ ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©es en consÃ©quence, comme la plantation de haies, la crÃ©ation de passe-faune ou une intÃ©gration paysagÃ¨re renforcÃ©e grÃ¢ce Ã une hauteur de panneaux limitÃ©e.