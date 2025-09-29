Boralex lance Â« Lâ€™Ã©nergie prime Â» pour permettre aux riverains de ses parcs Ã©oliens et solaires de rÃ©duire leur facture Ã©nergÃ©tique

Boralex annonce le lancement du pilote de son opÃ©ration Â« Lâ€™Ã©nergie prime par Boralex Â», dÃ©ployÃ©e sur les communes dâ€™Ally et de MercÅ“ur (Haute-Loire).Â Les habitants des deux communes seront les premiers Ã bÃ©nÃ©ficier de ce dispositif, accessible depuis le 25 septembre 2025.

Au sein de ce dispositif de Â«Â Lâ€™Ã©nergie primeÂ Â», chaque foyer volontaire rÃ©pondant aux conditions dâ€™Ã©ligibilitÃ© peut dÃ©sormais recevoir une aide financiÃ¨re de 450 â‚¬ maximum, rÃ©partie sur trois ans, afin dâ€™allÃ©ger le poids de ses factures dâ€™Ã©nergie. L’expÃ©rimentation de cette opÃ©ration, rÃ©alisÃ©e en Ã©troite collaboration avec les communes, permettra d’en mesurer les impacts sur le territoire, en vue d’une adaptation du dispositif et d’un Ã©largissement progressif Ã d’autres parcs Ã©oliens et solaires en exploitation en France. Â« Nous sommes convaincus que la transition Ã©nergÃ©tique doit se construire en partenariat avec les territoires. Lâ€™opÃ©ration Â«Â Lâ€™Ã©nergie primeÂ Â» traduit notre engagement Ã partager plus largement la valeur crÃ©Ã©e par nos actifs de production d’Ã©nergie avec celles et ceux qui accueillent nos installations Â», assure Nicolas Wolff, Executive Vice-PrÃ©sident et Directeur GÃ©nÃ©ral Europe de Boralex. Depuis plus de 20 ans, Boralex dÃ©veloppe, construit et exploite des parcs Ã©oliens et solaires en France.

Un lancement symbolique sur le site dâ€™Ally-MercÅ“ur

Â

Â« En sâ€™associant Ã cette opÃ©ration innovante, nos communes rÃ©affirment leur engagement dans la transition Ã©nergÃ©tique tout en veillant Ã ce que nos riverains bÃ©nÃ©ficient directement des retombÃ©es Ã©conomiques des Ã©nergies renouvelables implantÃ©es sur leur territoireÂ Â» ont soulignÃ© Jean-Louis Portal, maire dâ€™Ally et Jean-Claude Bages, maire de MercÅ“ur. Mis en service en 2005, ce parc Ã©olien fÃªte cette annÃ©e ses 20 ans de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable et illustre deux dÃ©cennies dâ€™engagement de Boralex en faveur de la dÃ©carbonation Ã©nergÃ©tique du territoire. Le site dâ€™Ally-Mercoeur revÃªt Ã©galement une valeurÂ pour lâ€™entreprise, puisquâ€™il Ã©tait, lors de sa mise en service, le parc Ã©olien le plus puissant de France. Câ€™est Ã la fois pour marquer cet anniversaire et pour souligner son rÃ´le historique pour Boralex que ce parc a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© comme territoire pilote de cette opÃ©ration.