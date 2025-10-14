RWE annonce les laurÃ©ats de son fonds de dotation pour l’annÃ©e 2025

Pour sa premiÃ¨re annÃ©e de fonctionnement, le fonds de dotation de RWE va permettre Ã huit projets dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral portÃ©s par des associations locales dâ€™exister. 31 projets centrÃ©s sur les thÃ©matiques de la biodiversitÃ©, du patrimoine, de la transition Ã©nergÃ©tique et de la sensibilisation aux questions climatiques et Ã©nergÃ©tiques ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©s par le conseil dâ€™administration du fonds de dotation qui a statuÃ© sur chacun dâ€™entre eux.

Au total, 120Â 000 euros seront reversÃ©s grÃ¢ce Ã la contribution de trois parcs Ã©oliens pour une puissance totale de 60 MWÂ : le parc Ã©olien de Catillon-Fumechon dans la commune Ã©ponyme de lâ€™Oise ( 21,6 MW, six Ã©oliennes), celui du CatÃ©sis-Bois Marronnier (28,8 MW, huit Ã©oliennes) situÃ© sur les communes de Troisvilles et Reumont (Nord), tous les deux en rÃ©gion Hauts-de- France,Â et le parc Ã©olien d’Ormesnils (9,6 MW, deux Ã©oliennes) situÃ© Ã Ronchois en Seine-Maritime dans la rÃ©gion Normandie.

Installation de panneaux photovoltaÃ¯ques sur des bÃ¢timents municipaux

Les huit projets laurÃ©ats permettront la mise en place dâ€™actions territoriales concrÃ¨tes, telles queÂ lâ€™achat d’un vÃ©hicule Ã©lectrique partagÃ©, le financement du reste Ã charge de rÃ©novations Ã©nergÃ©tiques pour des logements de mÃ©nages prÃ©caires, la rÃ©novation dâ€™une Ã©glise, la prÃ©servation de sites naturels, l’installation de panneaux photovoltaÃ¯ques sur des bÃ¢timents municipaux ou encore des journÃ©es de sensibilisation aux questions environnementales dans plusieurs classes dâ€™Ã©cole au bÃ©nÃ©fice des communes concernÃ©es par le pÃ©rimÃ¨tre du fonds de dotation.

Pour une transition Ã©nergÃ©tique et Ã©cologique locale, concrÃ¨te et solidaireÂ

Â«Â En tant que sociÃ©tÃ© Ã mission, RWE sâ€™engage au profit de ses rÃ©gions dâ€™implantation. Le fonds de dotation de RWE Ã©tend ainsi la portÃ©e de ses actions Ã des mÃ©canismes de solidaritÃ© territoriale qui offriront aux habitants des communes concernÃ©es des retombÃ©es bÃ©nÃ©fiques concrÃ¨tes. Les huit projets laurÃ©ats retenus pour cette premiÃ¨re annÃ©e constituent un bel exemple de mise en Å“uvre de la transition Ã©cologiqueÂ : locale, concrÃ¨te et solidaireÂ Â» se rÃ©jouit Joseph Fonio, PrÃ©sident de RWE Renouvelables France.

EncadrÃ©

Un nouvel appel Ã projets lancÃ© en fin dâ€™annÃ©e 2025

Le fonds de dotation a une vocation durable puisquâ€™il financera des projets durant toute la durÃ©e dâ€™exploitation des parcs. Le prochain appel Ã projets sera annoncÃ© en fin dâ€™annÃ©e. En plus des parcs Ã©oliens inclus dans le dispositif actuel, le financement du fonds du dotation va sâ€™accroÃ®tre avec deux nouveaux parcs Ã©oliens situÃ©s dans la Somme et dans la Marne permettant Ã lâ€™action territoriale de sâ€™accentuer en Hauts-de-France et sâ€™Ã©tendre Ã la rÃ©gion Grand Est.