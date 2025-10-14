RENOLIT ALKORPLAN : une analyse technique fine pour les solutions photovoltaÃ¯ques

Le projet dans lâ€™usine de Stihl Ã Madrid a permis Ã RENOLIT ALKORPLAN roofing products dâ€™installer des panneaux photovoltaÃ¯ques, mettant en valeur le service technique crucial de lâ€™entreprise avant lâ€™installation. Cette initiative a rÃ©pondu avec succÃ¨s aux besoins de Stihl en matiÃ¨re dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique amÃ©liorÃ©e, de performance PV optimale et de normes de sÃ©curitÃ© strictes avec une solution lÃ©gÃ¨re et fiable.

RENOLIT ALKORPLAN roofing products a la fiertÃ© dâ€™annoncer la rÃ©alisation dâ€™un projet significatif au sein du hub logistique de Stihl pour la pÃ©ninsule ibÃ©rique, situÃ© Ã Torres de la Alameda, Madrid, Espagne. Â Cette initiative impliquait lâ€™installation de panneaux photovoltaÃ¯ques sur 6Â 200Â mÃ¨tres carrÃ©s de membrane RENOLIT ALKORPLAN Bright existante, en sâ€™appuyant sur le produit innovant RENOLIT ALKORPLAN Solar Profile. Au-delÃ de lâ€™efficacitÃ© fournie par le produit lui-mÃªme, ce projet a notamment soulignÃ© le rÃ´le crucial dâ€™un service technique complet avant lâ€™installation. La vÃ©ritable valeur offerte par RENOLIT ALKORPLAN roofing products sâ€™Ã©tend bien au-delÃ des caractÃ©ristiques de ses membranes et systÃ¨mes de fixation. Elle rÃ©side dans la profondeur de son service technique et lâ€™approche rigoureuse adoptÃ©e avant lâ€™installation. Un service complet qui peut compter sur lâ€™expertise et lâ€™expÃ©rience du Service Technique de RENOLIT ALKORPLAN. Lâ€™analyse par le service technique de RENOLIT Ã©tait essentielle pour la rÃ©ussite du projet, compte tenu de ses dÃ©fis et des objectifs ambitieux dâ€™efficacitÃ© et de durabilitÃ© de lâ€™entreprise. Ce projet, exÃ©cutÃ© par le couvreur Impermeabilizaciones Presa S.L., dÃ©montre lâ€™engagement commun pour des solutions robustes, hautement performantes, et une Ã©nergie durable.

RÃ©pondre aux multiples exigences de Stihl

Â«Â Ce projet a Ã©tÃ© lâ€™occasion de renouveler simultanÃ©ment la couverture existante et dâ€™intÃ©grer des solutions Ã©nergÃ©tiques avancÃ©es. Lâ€™un des principaux besoins consistait Ã amÃ©liorer considÃ©rablement lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, notamment en rÃ©duisant la consommation de climatisationÂ Â», explique JosÃ© Antonio Ortega Bucero, Responsable des services gÃ©nÃ©raux et de la maintenance chez Andrea Stihl S.A. Essentiellement, Stihl avait pour objectif dâ€™obtenir un rendement maximal avec ses panneaux photovoltaÃ¯ques nouvellement installÃ©s, en sachant que les tempÃ©ratures environnementales Ã©levÃ©es diminuent considÃ©rablement lâ€™efficacitÃ© des modules PV. Par consÃ©quent, le choix dâ€™un matÃ©riau de couverture qui pourrait attÃ©nuer cette perte de performance induite par la chaleur et assurer une production dâ€™Ã©nergie optimale a Ã©tÃ© un facteur dÃ©cisif.Â De plus, il y avait une demande pour des produits Ã©cologiques et respectueux de lâ€™environnement, associÃ©s Ã des normes de sÃ©curitÃ© rigoureuses pour assurer le support stable et sÃ©curisÃ© des panneaux photovoltaÃ¯ques, tout en maintenant une solution lÃ©gÃ¨re pour la structure de toit existante.

Des solutions sur mesure pour une performance et une sÃ©curitÃ© optimales

RENOLIT ALKORPLAN roofing products a rÃ©pondu aux demandes prÃ©cises de Stihl avec une solution complÃ¨te et conÃ§ue par des experts. La membrane RENOLIT ALKORPLAN Bright, dÃ©jÃ en place, a jouÃ© un rÃ´le dÃ©terminant grÃ¢ce Ã sa surface hautement rÃ©flÃ©chissante, rÃ©duisant considÃ©rablement lâ€™absorption de chaleur et ainsi les besoins en refroidissement du bÃ¢timent et sa consommation dâ€™Ã©nergie.Â Cette caractÃ©ristique inhÃ©rente a non seulement contribuÃ© aux Ã©conomies dâ€™Ã©nergie, mais a Ã©galement crÃ©Ã© un environnement plus favorable pour les panneaux photovoltaÃ¯ques, attÃ©nuant la dÃ©gradation des performances Ã haute tempÃ©rature que Stihl cherchait Ã Ã©viter.Â Pour intÃ©grer en toute sÃ©curitÃ© le nouveau systÃ¨me PV sans compromettre lâ€™intÃ©gritÃ© du toit ou ajouter un poids excessif, RENOLIT ALKORPLAN Solar Profile Ã©tait le choix idÃ©al. En tant que systÃ¨me de fixation ultralÃ©ger, il Ã©limine le besoin de perforation de la membrane ou de ballast supplÃ©mentaire, sâ€™alignant parfaitement sur lâ€™exigence de Stihl pour une installation lÃ©gÃ¨re et sÃ©curisÃ©e. Â«Â Quand vous avez la possibilitÃ© dâ€™offrir un produit comme Bright qui rÃ©duit les tempÃ©ratures et augmente lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, le client lâ€™adopte avec enthousiasme. De plus, du point de vue de lâ€™installation, nos opÃ©rateurs ne ressentent pas la sensation de travailler sur une surface chaude comme ils le font avec dâ€™autres membranesÂ Â», prÃ©cise Raul Cruz Romero, Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Impermeabilizaciones Presa S.L. Cela met en Ã©vidence les avantages tangibles non seulement pour le propriÃ©taire du bÃ¢timent, mais aussi pour lâ€™Ã©quipe dâ€™installation, favorisant ainsi une exÃ©cution de projet plus fluide et plus efficace.

