GreenYellow renforce sa prÃ©sence Ã  la RÃ©union avec lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille solaire de 3,1 MWc

GreenYellow annonce lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille de 18 centrales photovoltaÃ¯ques en toiture Ã La RÃ©union, reprÃ©sentant une capacitÃ© installÃ©e totale de 3,1 MWc,Â en injection rÃ©seau. Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans la volontÃ© de lâ€™entreprise de renforcer durablement sa prÃ©sence dans les DÃ©partements et Territoires dâ€™Outre-Mer (DOM/TOM), et de soutenir lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique nationale en contribuant activement Ã la production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, locale et dÃ©carbonÃ©e.



GrÃ¢ce Ã cette acquisition, GreenYellow augmentera sa capacitÃ© de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable sur le territoire rÃ©unionnais, avec une production annuelle estimÃ©e Ã Â plus de 4,3 GWh, soitÂ lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de plus de 1 360 rÃ©unionnais. Â« Cette opÃ©ration sâ€™inscrit pleinement dans notre stratÃ©gie : accompagner durablement les entreprises C&I dans leur trajectoire de dÃ©carbonation, en rÃ©duisant leur dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique tout en garantissant performance et pÃ©rennitÃ©. En dÃ©tenant et en exploitant directement nos actifs, nous affirmons notre ambition dâ€™Ãªtre un opÃ©rateur Ã©nergÃ©tique de long terme, ancrÃ© dans les territoires ultramarins Â» confie BenoÃ®t Regnard, Directeur GÃ©nÃ©ral de GreenYellow Austral, dÃ©clare :



GreenYellow tient Ã saluer lâ€™implication de lâ€™ensemble de ses Ã©quipes internes dans la rÃ©ussite de cette belle opÃ©ration,Â Ã remercier chaleureusement le vendeur pour la qualitÃ© de la collaboration et des Ã©changes, le cabinet Ravetto AssociÃ©s pour son accompagnement juridique, ainsi quâ€™Envinergy pour son rÃ´le dÃ©terminant dans la mise en relation.Â Avec dÃ©jÃ plus de 750 clients accompagnÃ©s dans leur solarisation, et 1,1 GWc de capacitÃ© installÃ©e en exploitation, GreenYellow dÃ©montre chaque jour que le solaire est un levier de compÃ©titivitÃ©, quâ€™il crÃ©e de la valeur pour les entreprises comme pour leurs clients et quâ€™il accÃ©lÃ¨re la transition Ã©nergÃ©tique Ã grande Ã©chelle.