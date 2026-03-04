HELIUP lÃ¨ve 16 Mâ‚¬ pour accÃ©lÃ©rer lâ€™industrialisation de ses panneaux solaires lÃ©gers

HELIUP, deeptech industrielle franÃ§aise spÃ©cialisÃ©e dans le photovoltaÃ¯que lÃ©ger, annonce la clÃ´ture dâ€™une levÃ©e de fonds de 16 millions dâ€™euros destinÃ©e Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle de sa technologie solaire dÃ©diÃ©e aux toitures des bÃ¢timents existants. Cette opÃ©ration marque une Ã©tape dÃ©cisive pour massifier rapidement la production dâ€™Ã©nergie solaire en Europe en exploitant un gisement jusquâ€™ici largement inaccessible : les grandes toitures Ã faible capacitÃ© de charge. Une rÃ©ponse industrielle aux enjeux Ã©nergÃ©tiques europÃ©ensÂ !

Dans un contexte de renforcement des rÃ©glementations climatiques et de recherche dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, la solarisation du parc immobilier existant constitue lâ€™un des leviers les plus rapides pour rÃ©duire les Ã©missions carbone Ã grande Ã©chelle.

Des panneaux photovoltaÃ¯ques ultra-lÃ©gers, conÃ§us pour Ãªtre installÃ©s sans renforcement de charpente

Issue de la recherche franÃ§aise (spin-off du CEA) et industrialisÃ©e en France, HELIUP ambitionne de devenir un acteur de rÃ©fÃ©rence du photovoltaÃ¯que lÃ©ger en Europe, contribuant simultanÃ©ment Ã la dÃ©carbonation du secteur du bÃ¢timent, Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique europÃ©enne et Ã la relocalisation industrielle. Aujourdâ€™hui, une part considÃ©rable des bÃ¢timents logistiques, industriels et tertiaires europÃ©ens ne peut accueillir de panneaux photovoltaÃ¯ques conventionnels en raison de contraintes structurelles liÃ©es au poids des installations. HELIUP rÃ©pond Ã cette limite avec des panneaux photovoltaÃ¯ques ultra-lÃ©gers, conÃ§us pour Ãªtre installÃ©s sans renforcement de charpente. Les panneaux HELIUP intÃ¨grent des cellules photovoltaÃ¯ques silicium Ã lâ€™Ã©tat de lâ€™art du marchÃ© en termes de rendement, associÃ©es Ã une architecture propriÃ©taire dÃ©veloppÃ©e et industrialisÃ©e par HELIUP, issue de travaux de recherche menÃ©s initialement au CEA. Cette approche permet notamment :

â€¢ dâ€™exploiter des surfaces dÃ©jÃ artificialisÃ©es,

â€¢ dâ€™Ã©viter des travaux lourds et coÃ»teux,

â€¢ dâ€™accÃ©lÃ©rer fortement les dÃ©lais de dÃ©ploiement,

â€¢ de rÃ©duire lâ€™empreinte environnementale des installations.

Lâ€™avenir du photovoltaÃ¯que en France se dessine dans lâ€™autoconsommation, et le projet industriel dâ€™HELIUP sâ€™y inscrit pleinement. DÃ©jÃ industrialisÃ©e et validÃ©e auprÃ¨s de clients en France et en Europe, la solution HELIUP figure parmi les technologies les plus matures du marchÃ© Ã©mergent du photovoltaÃ¯que lÃ©ger.

La plateforme dâ€™investissement Lita Ã©largit le tour de table Ã des investisseurs particuliers engagÃ©s

La levÃ©e de fonds est menÃ©e par Supernova Invest, aux cÃ´tÃ©s de nouveaux investisseurs â€” MAIF Impact, Lita Gestion, C2AD â€” ainsi que des partenaires historiques Starquest Capital et BNP Paribas DÃ©veloppement, qui renouvellent leur confiance aprÃ¨s une premiÃ¨re opÃ©ration. Â« HELIUP apporte une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux Ã©nergÃ©tiques que nous soutenons chez MAIF Impact : dÃ©velopper une production solaire dÃ©carbonÃ©e, locale et adaptÃ©e aux grandes toitures. Leur technologie lÃ©gÃ¨re, compatible avec les contraintes du bÃ¢ti, et leur engagement dans la rÃ©industrialisation sâ€™inscrivent pleinement dans nos prioritÃ©s dâ€™investissement Â» se rÃ©jouit HÃ©lÃ¨ne Hannoir, PrÃ©sidente de MAIF Impact. Lâ€™opÃ©ration intÃ¨gre Ã©galement une campagne de financement participatif rÃ©alisÃ©e via la plateforme dâ€™investissement Lita, Ã©largissant le tour de table Ã des investisseurs particuliers engagÃ©s. Â« Nous sommes ravis de rejoindre lâ€™aventure HELIUP, qui a dÃ©jÃ dÃ©montrÃ© sa rÃ©alitÃ© industrielle, sa viabilitÃ© technique et compÃ©titivitÃ© Ã©conomique, pour les accompagner dans la phase de dÃ©ploiement en France et en Europe, dans un contexte dâ€™Ã©lectrification massive des usages dans les prochaines annÃ©es et la recherche par les consommateurs de solutions de production compÃ©titives et maitrisÃ©es Â» assure Maxime Getten, Partner chez Lita Gestion.

Passage Ã lâ€™Ã©chelle industrielle : une nouvelle phase de croissance

HELIUP a Ã©tÃ© accompagnÃ© par Avolta Partners pour la structuration et la mise en Å“uvre de cette opÃ©ration stratÃ©gique. AprÃ¨s la mise en service de sa premiÃ¨re unitÃ© de production en France et la validation commerciale de sa technologie, HELIUP entre dÃ©sormais dans une phase dâ€™expansion europÃ©enne. La levÃ©e de fonds permettra notamment le renforcement des Ã©quipes commerciales en Europe, lâ€™augmentation des capacitÃ©s de production du site industriel franÃ§ais ainsi que la prÃ©paration de nouvelles unitÃ©s industrielles rÃ©plicables. Sans oublier lâ€™indispensable poursuite des efforts dâ€™innovation pour maintenir une avance technologique durable. Â« Cette levÃ©e de fonds nous donne les moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement industriel dâ€™HELIUP Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Notre ambition est claire : rendre enfin solarisables des millions de mÃ¨tres carrÃ©s de toitures aujourdâ€™hui inexploitÃ©es et transformer le bÃ¢ti existant en vÃ©ritable infrastructure Ã©nergÃ©tique. En Ã©quipant les toitures existantes, nous permettons aux propriÃ©taires et exploitants de bÃ¢timents de rÃ©duire durablement leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, de valoriser leur patrimoine immobilier et de rÃ©pondre aux nouvelles exigences rÃ©glementaires en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique Â» souligne Yannick Veschetti, PrÃ©sident de HELIUP. Et Marine Glon, Directrice dâ€™investissement chez Supernova Invest de conclureÂ : Â« Chez Supernova, nous accompagnons des innovations deeptech capables de devenir des leaders europÃ©ens de leur secteur. HELIUP incarne cette ambition, en combinant une diffÃ©renciation technologique forte, une capacitÃ© dâ€™exÃ©cution industrielle dÃ©jÃ dÃ©montrÃ©e et une forte traction de la part du marchÃ©. Nous sommes fiers de soutenir cette nouvelle phase dâ€™accÃ©lÃ©ration, qui contribuera concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Â»