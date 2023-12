Rubis Photosol obtient un financement bancaire de 60 millions dâ€™euros auprÃ¨s de la BPI, la BRED, et le CIC

Rubis Photosol obtient un financement bancaire de 60 millions d’euros auprès de la BPI, la BRED, et le CIC pour financer un portefeuille de 8 parcs photovoltaïques de 67 MW dont ses deux premiers PPAs.

Depuis 2008, Photosol se classe parmi les plus influents protagonistes de la production d’énergie solaire en France, avec 421 MW sur ses 91 installations en service et 437 MW en construction. Pour cette fin d’année 2023, Rubis Photosol finalise le financement de son portefeuille de 8 nouveaux parcs photovoltaïques, entrés en phase de construction, et entièrement développés et construits par le groupe.

Deux parcs sous corporate PPA avec Leroy Merlin

Avec des puissances unitaires de 2 MW à 20 MW, le portefeuille comprend les parcs de Bellac, Mainzac, Belvès 1, Belvès 2, Marillac 1, Marillac 2, La Rochefoucauld et Pranzac. Elles représentent une production annuelle de 84 GWhs d’électricité 100% renouvelable, ce qui permet de couvrir la consommation annuelle d’environ 38 200 personnes par an (hors chauffage), soit l’équivalent d’une ville comme Chartres, Eure et Loir. Propriétaire de tous ses parcs, Rubis Photosol a intégré l’ensemble du savoir-faire qui lui permet d’être présent sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Ainsi le groupe assure l’exploitation et la maintenance de ces installations photovoltaïques et leur gestion opérationnelle. La construction des installations a débuté. Les deux parcs sous corporate PPA avec Leroy Merlin auront à terme une production équivalente à 17 % de la consommation annuelle du leader de l’amélioration de l’habitat en France.

« Ce nouveau projet s’inscrit parfaitement dans le Plan Climat de Bpifrance »

Ce nouveau financement mené par un pool bancaire composé de la BPI (40%), la BRED (30%) et le CIC (30%), qui renouvellent ainsi leur confiance envers Rubis Photosol et son modèle de développement. « Nous sommes très heureux d’avoir pu clôturer l’année 2023 par ce financement, qui va permettre de construire ces 8 parcs solaires. Avec nos partenaires bancaires, leurs conseils et nos équipes, ce nouveau financement confirme la nécessité d’accélérer la production d’une électricité durable et compétitive. L’année 2023 est marquée par une forte croissance de Rubis Photosol en France et en Europe, cette opération confirme notre capacité à fédérer des investisseurs grâce à la qualité de nos actifs, et à notre vision de façonner un avenir énergétique durable » a déclaré David Guinard, Directeur Général de Rubis Photosol. « Bpifrance est très heureux de poursuivre son accompagnement au côté de Rubis Photosol qui est devenu ces dernières années l’un des leaders de la production d’énergie solaire en France. Ce nouveau projet s’inscrit parfaitement dans le Plan Climat de Bpifrance, axe majeur de notre plan stratégique depuis 2020 et qui vise à mobiliser près de 40 milliards d’euros entre autres pour amplifier le financement de la filière des énergies renouvelables. Bpifrance est devenu l’un des principaux financeurs de ce marché, y compris pour les nouveaux modèles de type Corporate PPA sur lesquels Rubis Photosol est l’un des pionniers » a souligné Hugues Kemajou, Délégué Financement chez Bpifrance.

« C’est un réel plaisir pour les équipes de la BRED que d’accompagner Rubis Photosol dans son développement. A travers ce financement, la BRED réaffirme son soutien au développement des énergies renouvelables et son engagement au service de la transition énergétique. Nous tenons à remercier les dirigeants et les équipes de Rubis Photosol de leur confiance », a déclaré Xavier Darrieutort, Responsable Adjoint Financement d’Actifs et de Projets. « Nous sommes très heureux d’accompagner Rubis Photosol dans le déploiement de ce portefeuille de parcs photovoltaïques qui intègre les deux premiers Corporate PPAs de Photosol. Ces projets concourent directement à l’atteinte des objectifs nationaux de production d’électricité décarbonée et incarnent un secteur clé pour la transition énergétique et pour le Crédit Industriel et Commercial. » a conclu Philippe Schatzlé, responsable des Financements de Projets du CIC.