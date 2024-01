Voltalia cÃ¨de 33 mÃ©gawatts Ã©oliens en France

Voltalia cède les parcs éoliens Sarry (23,1 mégawatts) et Molinons (10 mégawatts) pour se consacrer au développement de projets renouvelables ex nihilo.

Voltalia cède 100 % du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry et Molinons. D’une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté. Le parc de Sarry est adossé à un corporate PPA tandis que celui de Molinons s’appuie sur un tarif d’achat public issu des appels d’offres de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). Voltalia fournira les services de maintenance et de gestion administrative de ces deux centrales durant 20 ans.

Voltalia développe un pipeline de futurs projets renouvelables représentant un total de 16,1 gigawatts. Depuis sa création, Voltalia poursuit sa stratégie consistant à développer ex nihilo un volume important de projets compétitifs en vue de conserver certains projets et, pour les autres, de les céder à des partenaires à différents stades d’avancement (prêt à construire, en construction ou en exploitation) en offrant des services sur l’ensemble de la chaîne de valeur, comme la construction ou la maintenance.

A ce jour, Voltalia possède 2,3 gigawatts de centrales en exploitation et 0,4 gigawatt de centrales en construction. En parallèle, Voltalia assure la maintenance, l’exploitation et la gestion administrative de 4,6 gigawatts pour des partenaires tiers, dont une part importante a été développée et construite par Voltalia. « Notre stratégie de développement et de vente de projets renouvelables trouve là une nouvelle illustration en France, où nous développons actuellement plus de deux gigawatts de futurs projets. Merci à toutes les équipes ayant contribuées pour réaliser cette belle opération » commente Sebastien Clerc, Directeur général de Voltalia.