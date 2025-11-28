Rubis Photosol, 39 millions dâ€™euros pour deux centrales PV (45 MW de puissance totale cumulÃ©e)

Rubis Photosol sÃ©curise un nouveau financement bancaire de 39 millions dâ€™euros pour la construction de deux installations photovoltaÃ¯ques dans lâ€™Allier et dans le Lot-et-Garonne.

Â

Le groupe Rubis Photosol est fier dâ€™annoncer la signature dâ€™un financement bancaire portÃ© par CrÃ©dit Agricole Transitions & Energies, aux cÃ´tÃ©s de CrÃ©dit Agricole Centre France, CrÃ©dit Agricole Leasing & Factoring et BPCE Energeco pour la construction de deux nouveaux projets de grandes installations photovoltaÃ¯ques au sol, dâ€™une puissance cumulÃ©e de plus de 45 MW, sur les communes de Chevagnes dans lâ€™Allier (03) et de Saint-Aubin dans le Lot-et-Garonne (47). Â« GrÃ¢ce Ã lâ€™engagement de nos partenaires bancaires, Ã la mobilisation de nos Ã©quipes et Ã la soliditÃ© de notre vision, nous sommes fiers dâ€™avoir sÃ©curisÃ© 39 millions dâ€™euros pour la construction de deux installations photovoltaÃ¯ques. Ce financement illustre notre capacitÃ© Ã structurer des projets dâ€™envergure et Ã accÃ©lÃ©rer, concrÃ¨tement, la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© durable et compÃ©titive sur les territoires. Â» a dÃ©clarÃ© Guillaume Thrierr, Directeur Financier de Rubis Photosol.

Un PPA avec ADP

Le projet Chevagnes, dâ€™une puissance installÃ©e de 31 MW est le deuxiÃ¨me projet du groupe bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un Corporate PPA signÃ© avec le Groupe ADP. Le projet confirme ainsi lâ€™expÃ©rience et la capacitÃ© de Rubis Photosol Ã diversifier la vente de son Ã©lectricitÃ© 100% renouvelable auprÃ¨s dâ€™acteurs privÃ©s, avec sept contrats de ce type dÃ©jÃ signÃ©s Ã date par le groupe. Â« Nous sommes ravis de l’obtention de ce financement par notre partenaire Rubis Photosol. Ce jalon important met en lumiÃ¨re la confiance des acteurs bancaires concernant la crÃ©dibilitÃ© du Groupe ADP pour acheter de l’Ã©nergie sur le long terme” a dÃ©clarÃ© Dominique Etourneau, Directeur des achats du Groupe ADP.

Remise en valeur dâ€™une ancienne carriÃ¨re

Le projet Saint-Aubin, dâ€™une puissance de 14 MW, est un exemple de remise en valeur de site dÃ©gradÃ© Ã travers la transformation dâ€™une ancienne carriÃ¨re de calcaire en installation de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable. Â Ensemble, ces deux projets reprÃ©senteront une production de 57 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an, un volume capable de couvrir la consommation annuelle de plus de 25 000 personnes. Â« BPCE ENERGECO est heureuse de poursuivre sa collaboration historique avec Rubis Photosol sur le territoire franÃ§ais et fiÃ¨re de lâ€™accompagner dans sa stratÃ©gie de diversification de vente. Cela dÃ©montre la forte capacitÃ© de BPCE ENERGECO Ã innover pour accompagner ses clients et leurs investissements destinÃ©s Ã favoriser la transition Ã©nergÃ©tique. Â» conclut GrÃ©gory Faillenet, Directeur GÃ©nÃ©ral de BPCE Energeco.

EncadrÃ©

Intervenants sur lâ€™opÃ©ration :

Arrangeurs MandatÃ©s & PrÃªteurs :

â–ª CrÃ©dit Agricole Transitions & Energies

â–ª BPCE Energeco

Agent :

â–ª CrÃ©dit Agricole Leasing & Factoring (AUXIFIP)

Banques de couverture :

â–ª CrÃ©dit Agricole Centre France

â–ª Natixis

Conseils de la transaction :

â–ª Documentation juridique : De Gaulle Fleurance

â–ª Audit juridique : CMS Francis Lefebvre

â–ª ModÃ¨le financier : SigÃ©e Finance

â–ª Technique : Everoze

â–ª Assurance : Marsh

â–ª Conseil Taux : FOREX Finance