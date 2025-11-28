Q ENERGY France et lâ€™Association des maires ruraux de France, ensemble pour accÃ©lÃ©rer la souverainetÃ© Ã©lectrique franÃ§aise

Lâ€™Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et Q ENERGY France ont signÃ© une convention de partenariat pour renforcer la coopÃ©ration entre les Ã©lus ruraux et le monde industriel autour dâ€™un objectif commun : accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification des usages et construire la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique du pays Ã partir des territoires ruraux.

Face Ã la hausse des besoins Ã©lectriques, Ã la rÃ©industrialisation du pays et Ã lâ€™urgence climatique, la France doit dÃ©ployer massivement une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, locale et accessible Ã tous. Autour dâ€™une certitudeÂ : la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique se joue dans les territoiresÂ ! Les communes rurales, qui concentrent lâ€™essentiel du potentiel foncier et Ã©nergÃ©tique national, sont au cÅ“ur de cette transformation. Câ€™est ce que dÃ©fend lâ€™AMRF Ã travers le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition Ã©cologique.Â Â« Les territoires ruraux sont les premiers concernÃ©s par la transition Ã©cologique et sont prÃªts Ã sâ€™emparer du sujet. Câ€™est essentiellement dans ces espaces que les Ã©nergies renouvelables devront Ãªtre dÃ©veloppÃ©es. Les communes rurales offrent une proximitÃ© avec les citoyens, ce qui facilite le dialogue et les changements culturels. Câ€™est la conviction et lâ€™engagement de notre rÃ©seau portÃ© par lâ€™action inÃ©dite du Grand Atelier des maires ruraux pour la transition Ã©cologique Â»,Â explique Fanny Lacroix, vice-prÃ©sidente de lâ€™AMRF. Accompagner et valoriser les initiatives locales qui participent Ã bÃ¢tir un avenir plus durable, câ€™est dans cet esprit que Q ENERGY France et lâ€™AMRF unissent leurs forces Â pour mieux soutenir les Ã©lus dans la transition Ã©nergÃ©tique, les opÃ©rateurs dans leur travail en facilitant le dialogue entre acteurs publics et privÃ©s, et valoriser les retombÃ©es communales des projets renouvelables.

Une coopÃ©ration fondÃ©e sur la proximitÃ© et la co-construction

La convention repose sur trois engagements trÃ¨s concrets :

CrÃ©er un dialogue rÃ©gulier avec les Ã©lus ruraux pour expliquer les projets, rÃ©pondre aux besoins locaux et anticiper les attentes des territoires.

Accompagner les communes qui souhaitent sâ€™engager dans lâ€™Ã©lectrification des usages, en partageant des outils, des retours dâ€™expÃ©rience et des bonnes pratiques.

Valoriser les retombÃ©es locales : fiscalitÃ©, emplois, services publics, dynamisation des territoires et modernisation des rÃ©seaux.

Ensemble, les deux partenaires entendent dÃ©montrer que la transition Ã©nergÃ©tique peut Ãªtre Ã la fois un projet national et une opportunitÃ© locale.Â Â« Une vision commune : faire des territoires ruraux les piliers de la souverainetÃ© Ã©lectrique franÃ§aise Â». Et Guillaume GuÃ©mard, Directeur Eolien de Q ENERGY France de conclure:Â Â« Lâ€™Ã©lectrification des usages est au cÅ“ur de notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.Â Pour rÃ©ussir cette transformation, il faut sâ€™appuyer sur les territoires, sur leur savoir-faire et sur la relation de confiance tissÃ©e avec les Ã©lus ruraux. En signant cette convention avec lâ€™AMRF, nous affirmons notre engagement aux cÃ´tÃ©s des Ã©lus pour faire de lâ€™Ã©nergie un levier de vitalitÃ© et dâ€™attractivitÃ© locale. Â»