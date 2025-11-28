L’Office europÃ©en des brevets supprime un obstacle juridique majeur Ã  la production de modules solaires en Europe

La rÃ©vocation d’un brevet fondamental sur les connexions multi-barres dans les modules solaires fait suite Ã une revendication de l’ESMC et d’un consortium industriel. Il protÃ¨ge l’accÃ¨s libre aux techniques clÃ©s de fabrication photovoltaÃ¯que et constitue une bonne nouvelle pour la rÃ©installation de l’industrie solaire PV europÃ©enne.

Lâ€™affaire est complexe, Ã la croisÃ©e des chemins entre les innovations technologiques et les arguties juridiques. L’Office europÃ©en des brevets (OEB) a levÃ© un obstacle juridique majeur qui aurait affectÃ© presque tous les fabricants europÃ©ens de modules utilisant des technologies modernes Ã cellules multi-barres â€“ une norme industrielle largement retrouvÃ©e dans les modules solaires. Dans une dÃ©cision rÃ©cente, l’OEB a totalement rÃ©voquÃ© le EP4092759B1 de brevet, Ã la suite d’une procÃ©dure d’opposition soutenue par le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire (ESMC) et un consortium de fabricants europÃ©ens de photovoltaÃ¯que et d’instituts de recherche. Le brevet appartenait Ã l’origine au brevet corÃ©en LG Electronics, puis a Ã©tÃ© acquis par la sociÃ©tÃ© chinoise JA Solar.

Â« Ce brevet portait sur des sujets qui sont aujourd’hui des normes industrielles depuis longtemps. Si elle Ã©tait restÃ©e en vigueur, la grande majoritÃ© des fabricants europÃ©ens de modules utilisant des cellules MBB auraient pris le risque de contrefaÃ§on malgrÃ© l’application de technologies bien Ã©tablies Â», a confiÃ© Christoph Podewils, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC.

Le brevet visait Ã couvrir des techniques largement connues et bien Ã©tablies

Les fonctionnalitÃ©s multi-barres omnibus (MBB) sont publiquement connues, documentÃ©es et largement utilisÃ©es depuis plus d’une dÃ©cennie. Les techniques MBB ont Ã©tÃ© pionniÃ¨res en Europe dÃ¨s le dÃ©but des annÃ©es 2010 et sont depuis devenues la norme dans la fabrication mondiale de photovoltaÃ¯que. Presque tous les fabricants europÃ©ens de modules s’appuient sur des architectures MBB Ã fil rond pour rÃ©duire les pertes d’ombrage, rÃ©duire la rÃ©sistance, rÃ©duire la consommation d’argent et garantir des connexions Ã©lectriques fiables Ã long terme. Le brevet rÃ©voquÃ© â€“ un brevet divisionnaire issu d’un dÃ©pÃ´t europÃ©en antÃ©rieur revendiquant la prioritÃ© de 2014 â€“ visait Ã protÃ©ger :

Cellules solaires avec six barres omnibus ou plus,

L’utilisation de fils ronds soudÃ©s comme cÃ¢bles d’interconnexion,

L’utilisation de sections de tampons Ã©largies pour souder ces fils aux barres de sÃ©curitÃ©.

Â

Le consortium a dÃ©montrÃ© avec succÃ¨s des lacunes juridiques et techniques

L’opposition â€“ dÃ©posÃ©e le 30 octobre 2024 â€“ a Ã©tÃ© prÃ©parÃ©e par l’ESMC et un consortium d’entreprises et d’organisations de recherche europÃ©ennes en coopÃ©ration avec un cabinet de droit spÃ©cialisÃ© en propriÃ©tÃ© intellectuelle. Le groupe a dÃ©montrÃ© que le brevet introduisait un sujet allant au-delÃ de la demande mÃ¨re initiale, rendant sa concession juridiquement invalide. L’OEB acceptait ces arguments de Â« matiÃ¨re ajoutÃ©e Â» sans avoir besoin d’examiner davantage la nouveautÃ© ou l’inventivitÃ©. Une audience orale a eu lieu le 15 octobre 2025, aprÃ¨s de nombreux Ã©changes de documents, de contre-arguments et d’avis prÃ©liminaires. Ã€ la fin de la procÃ©dure d’une journÃ©e complÃ¨te, la division de l’opposition a rendu une dÃ©cision de rÃ©voquer entiÃ¨rement le brevet.

Â

Soutenir une production photovoltaÃ¯que concurrentielle et ouverte en Europe

Cette dÃ©cision est importante pour les ambitions europÃ©ennes de reconstruire la capacitÃ© de production solaire. Cela Ã©limine l’incertitude juridique autour de l’une des techniques d’interconnexion les plus largement utilisÃ©es dans la fabrication moderne de modules en silicium cristallin. Â« Ce rÃ©sultat renforce la capacitÃ© de l’Europe Ã augmenter la production photovoltaÃ¯que sans se heurter Ã des barriÃ¨res injustifiÃ©es en matiÃ¨re de brevets Â», a ajoutÃ© Christoph Podewils. Â« Garantir un accÃ¨s libre aux technologies MBB Ã©tablies est essentiel pour crÃ©er un terrain de jeu Ã©quitable et soutenir la compÃ©titivitÃ© du secteur. Â»

EncadrÃ©

Les prochaines Ã©tapes

La partie perdante peut faire appel de la dÃ©cision. La date limite pour dÃ©poser un appel est le 7 janvier 2026, avec des motifs d’appel Ã attendre le 7 mars 2026.