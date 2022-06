RTE choisit Informatica pour accÃ©lÃ©rer sa transformation digitale de ses fonctions centrales

Le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français va moderniser ses applications Corporate grâce au Cloud et à la solution Intelligent Data Management Cloud d’Informatica. De quoi se préparer au mieux pour la Transition Energétique !

Informatica®, leader de la gestion des données, annonce que le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français, RTE, a choisi la solution Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d’Informatica pour ses besoins d’intégration dans le cadre de son programme de Transformation Digitale Corporate.

Soutenir l’approche multi-hybride de RTE

Avec plus de 106 000 km de lignes à haute et très haute tension couvrant l’ensemble du territoire français, ainsi que 50 interconnexions avec les pays européens voisins, RTE entretient le plus grand réseau électrique d’Europe. L’entreprise s’est lancée dans un projet de modernisation sur plusieurs années afin de renforcer ses fonctions et rendre plus performants ses métiers Clients, Finance, Achats, RH et Juridique. Cela implique la migration de certaines applications et fonctions vers le Cloud ainsi que le maintien de certaines applications dans les Data Centers de RTE. La solution IDMC d’Informatica a été choisie comme plateforme unique pour soutenir l’approche multi-hybride de RTE et accélérer sa transformation digitale. “Notre programme de modernisation requiert une capacité de mise en œuvre rapide des échanges entre applications informatiques, quelles soient internes à RTE, externes à l’entreprise, déployés en datacenter RTE, en IaaS ou en SaaS, devant traiter des données en temps réel ou en différé, volumineuses ou unitaires, et capable de se connecter facilement aussi bien avec nos progiciels d’entreprise de type ERP, CRM, HCM qu’avec nos applications spécifiques. Cela dans un contexte de digitalisation, avec un accroissement continu de flux de données” déclare Bertrand Alazard, Directeur du Projet chez RTE. ”La solution IDMC d’Informatica va préparer notre entreprise à cette transition rapide et garantir que nous disposons de l’évolutivité nécessaire pour répondre aux besoins changeants de notre secteur.”

« Les acteurs de l’énergie sont au cœur d’une transformation numérique »

La solution Informatica IDMC constitue la base d’une gestion moderne des données dans le Cloud, permettant aux entreprises de visualiser, d’analyser et de collaborer avec leurs données, indépendamment de leur emplacement ou des choix technologiques. IDMC permet aux organisations de connecter les bonnes données au bon consommateur au moment où il en a besoin, de manière fiable et sécurisée. Grâce à la connectivité étendue offerte par ‘IDMC, RTE prévoit de mettre en œuvre plus de 300 interfaces de manière rapide et fiable pour déployer de nouvelles applications et améliorer l’utilisation des données au sein de l’entreprise, tout en respectant les réglementations nécessaires en matière de confidentialité des données. “Les acteurs de l’énergie sont au cœur d’une transformation numérique qui concerne l’ensemble de leur lignes métiers, tant industrielles que tertiaires. En raison de leur positionnement stratégique, cette transformation doit se faire tout en maintenant le plus haut niveau d’approvisionnement et de service à la clientèle“, ajoute Denis Herriau, VP Southern Europe, chez Informatica. “Nous sommes fiers d’avoir été retenu par RTE autour de notre plateforme de gestion de données évolutive et flexible afin de concrétiser ce changement, et de contribuer à la qualité de service et à la réactivité attendue.“