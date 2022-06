123 IM accÃ©lÃ¨re son engagement dans le financement de la Transition Ã‰nergÃ©tique

Après avoir annoncé en fin d‘année dernière une prise de participation majoritaire au capital de Lendosphere, un des leaders du financement participatif des énergies renouvelables, 123 IM accélère dans le financement de la transition énergétique en proposant à ses clients une offre d’investissement unique avec son fonds 123 Transition Energétique. Détails !

L’initiative d’123 Investment Managers a pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs de la Transition Energétique en proposant des financements, à court ou long terme (2 à 7 ans), adaptés aux différents stades de leurs projets.123 IM accompagne ainsi la croissance de ce secteur en fort développement qui nécessite des besoins de financement importants.

La compétitivité tarifaire des énergies renouvelables

Pour cela 123 IM donne ainsi aux investisseurs français l’opportunité de financer des actifs tangibles de production d’énergies renouvelables reposant sur des ressources naturelles infinies et non polluantes que sont l’éolien, le solaire, la méthanisation. Ces énergies renouvelables répondent à une triple urgence :

• répondre aux besoins de financement du secteur, l’urgence climatique nécessitant de multiplier les investissements par 3 à 6 pour maintenir des conditions de vie soutenables sur la planète

• lutter contre la dépendance énergétique rappelée par la crise en Ukraine et l’envolée des prix de l’énergie

• participer à la compétitivité tarifaire des énergies renouvelables

Ainsi le nouveau Fonds 123 Transition Energétique géré par 123 IM propose d’investir en dette dans un portefeuille d’actifs à la technologie éprouvée et compétitive en finançant directement les actifs de production ou les sociétés qui portent les actifs.

Une solution d’investissement 100% transition énergétique

Le Fonds sera diversifié en termes de projets (développement, construction et exploitation) et d’opérateurs et accompagnera de grands acteurs reconnus sur le marché tout comme des PME et ETI du secteur. L’intérêt pour l’investisseur est double : conjuguer à la fois la performance financière, en proposant un rendement net cible de 4 % par an et un coupon cash cible de 4% non garanti sur un horizon cible de 5 ans, et la performance extra-financière en luttant contre le réchauffement climatique. Xavier Anthonioz, Président d’123 IM, précise : « Avec 123 Transition Energétique, un Fonds dédié au financement de projets portés par les acteurs des énergies renouvelables en France, 123 IM propose une solution d’investissement 100% transition énergétique. L’objectif est d’offrir aux différentes filières de la Transition Energétique de nouveaux outils de financement afin de relever les défis actuels et de demain. Le Fonds répond également aux attentes de nos clients, en leur apportant une réponse naturelle à une stratégie d’allocation d’actifs vers une économie bas carbone. »