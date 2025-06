SOCOTEC rachÃ¨te les activitÃ©s dâ€™audits techniques de 8.2 France et se renforce dans lâ€™Ã©olien et le photovoltaÃ¯que

SOCOTEC, spécialiste de la gestion des risques et du conseil technique dans la construction, l’immobilier et les infrastructures, est engagé aux côtés de ses clients afin de les accompagner sur leurs enjeux de conformité, de sécurité et de performance. Et SOCOTEC de prendre le lead de l’inspection des éoliennes et du photovoltaïque en France !

SOCOTEC détient 56 % des parts de marché du contrôle réglementaire dans le domaine éolien onshore & offshore avec plus de 6 500 éoliennes inspectées chaque année sur les 9 500 installées aujourd’hui en France. Sur le marché du solaire photovoltaïque, une centrale en construction ou en exploitation sur 3 est contrôlée par SOCOTEC grâce à son importante force de frappe sur l’ensemble du territoire. Avec le rachat des activités d’audit technique de 8.2 France, SOCOTEC poursuit sa stratégie visant à renforcer le nombre d’experts de l’éolien et du solaire au sein de ses équipes. Les activités Audits Techniques de 8.2 France intervenant sur les actifs éoliens et solaires en France et à l’étranger, consistent à vérifier le bon fonctionnement des composants et équipements permettant aux parcs éoliens et solaires d’opérer de façon optimale. Ces inspections techniques se font par le biais d’audits techniques à différents moments de la vie des installations, d’inspections de pales, d’analyses vibratoires ou de vidéos endoscopies. Outre l’ajout de nouveaux talents, le groupe densifie son maillage territorial en comptant désormais plus de 80 personnes pour intervenir rapidement partout en France et développer des synergies commerciales consolidant sa présence sur le marché porteur des énergies renouvelables.

L’éolien et le solaire des marchés en forte croissance

Avec la volonté des gouvernements d’agir sur leur mix énergétique et d’investir pour leur souveraineté en matière d’énergie, le marché mondial de l’éolien et du solaire est en pleine expansion. Ainsi, entre 2024 et 2029, les analystes de Statista tablent sur une croissance mondiale comprise entre 40 % et 50 % de la production d’électricité solaire et éolienne. Si l’hydroélectricité devrait rester la première source d’électricité d’origine renouvelable d’ici à la fin de la décennie en cours, il est attendu que la production mondiale combinée d’énergie éolienne et solaire dépasse prochainement celle d’énergie hydraulique. En France en 2023, les énergies renouvelables représentaient 15,4 % de la consommation d’énergie primaire française. Cette part est en progression régulière depuis une dizaine d’années. La croissance importante de la production primaire d’énergies renouvelables depuis 2005 (+ 96 %) est principalement due à l’essor des pompes à chaleur, de la filière éolienne, du biogaz et de la filière photovoltaïque. La France est le deuxième producteur primaire d’énergies renouvelables en Europe en 2022, derrière l’Allemagne. Pour Hervé Montjotin, CEO du groupe SOCOTEC : « L’intégration de l’équipe Audits Techniques de 8.2 France s’aligne parfaitement avec la vision stratégique du pôle ENR de SOCOTEC Power Services, qui est d’étendre notre offre de services, de renforcer notre maillage territorial et de continuer à renforcer notre position de leadership dans les inspections d’ENR en France ».