Comwatt, le tour de France de l’autoconsommation digitale : dans le viseur 4 millions de sites à équiper en 15 ans

Juste avant le tour de France Cycliste, Comwatt va entamer un tour de France des installateurs avec 6 Villes en 2 semaines.(Toulouse, La Rochelle, Nantes, Paris, Nancy, Dijon) L’objectif est d’établir un retour d’expérience sur les 15 000 premières installations réalisées par les artisans avec la technologie Comwatt.

L’objectif des échanges : investir quelques heures pour gagner des jours de travail !

L’objectif est qu’en quelques heures d’échange, les astuces des uns puissent faire gagner des jours aux autres. Echange de bonnes pratiques en matière de ventes, conseils sur le réglementaire, proposition de services d’assurances, démonstrations techniques. « De quoi parle-t-on ? Selon le ministère de l’énergie, il y aura 4 millions de sites en autoconsommation dans 15 ans. A ce jour nous en avons à peine 40 000, nous en sommes donc au tout début. Cette montée en charge va se faire progressivement, mais il est essentiel de partager les bonnes pratiques rapidement afin que tous les artisans puissent rapidement monter en compétence et profiter de ce marché qui leur tend les bras » confie Grégory Lamotte, président fondateur de Comwatt.

Les Freins sont nombreux : Pas facile de courir seul dans le désert

300 installateurs ont fait confiance à Comwatt qui a placé l’échange au cœur de sa stratégie. Comwatt a bien conscience que développer des projets en autoconsommation dans le secteur résidentiel, est un vrai parcours du combattant pour les artisans, entre difficultés et contraintes. En s’appuyant sur des témoignages d’installateurs depuis 6 ans, l’idée est de faire une synthèse des expériences de Comwatt à travers 15 000 projets. Progressivement les mentalités évoluent, les artisans montent en compétence et la concurrence devient de plus en plus forte autour des travaux d’économie d’énergie. A travers des ateliers sur les process, le commerce et la technique, l’ensemble des problématiques des artisans sera abordé. Une petite partie théorique mais la plupart des échanges se feront dans le cadre d’ateliers de courte durée qui permettent d’apprendre vite.

Et un tas de surprises et des exclusivités

Lors de cette journée, l’équipe Comwatt présentera un nouveau programme d’apport d’affaires exclusivement pour les artisans. Comwatt annoncera officiellement une nouvelle façon de développer le chiffre d’affaire des artisans; une première qui va révolutionner la manière de commercialiser le solaire en France. Enfin, Comwatt donnera aussi des informations exclusives sur les évolutions réglementaires de l’autoconsommation collective. Et cerise sur le gâteau, pour fêter nos dernières innovations en partenariat avec Google, Comwatt va offrir une enceinte connectée “Google Home” à chacun des participants.

Attention : places limitées aux 25 premières réservations pour chacune des dates

Pour s’inscrire au roadshow…