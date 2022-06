Rouen Habitat s’associe à Wind My Roof et innove avec de l’électricité renouvelable sur les toits

Situé sur les Hauts de Rouen, le bâtiment Capricorne est le 1er immeuble collectif de France à bénéficier du concept Wind My Roof qui allie l’éolien et le solaire. La résidence abrite 84 logements sur 10 étages et combine l’ensemble des critères nécessaires à une installation optimisée : exposition aux vents, hauteur et densité urbaine modérée. On en parle !

Le tout nouveau concept Wingd My Roof allie l’éolien et le solaire. La Windbox est une version horizontale qui récupère grâce à une turbine les vents ascendants de la façade et capte les rayons du soleil avec des panneaux solaires pour produire de l’énergie. L’installation, réalisée le 24 mai 2022 sur le bâtiment Capricorne de Rouen Habitat, comporte 8 Windbox, installées au bord de la façade ouest de l’immeuble. L’investissement réalisé par Rouen Habitat permettra un allègement croissant des charges pour les habitants de l’immeuble.

Un projet à impact social et environnemental positif

Plus efficace qu’une éolienne de toit sur un mât, la Windbox n’occupe que 4m² au sol pour un poids de 350 kg. Elle produit autant d’électricité que 9,4m² de panneaux solaires, tout en étant silencieuse et discrète. Une solution retenue par Rouen Habitat qui a l’avantage également d’avoir un faible impact carbone dans sa production : 24,6 g eq-CO2/kWh. En exploitation, les Windbox de l’immeuble Capricorne permettront d’économiser environ 10 tonnes équivalentes CO2. Soit les émissions de plus de 22 fois le tour de France en voiture. Elles fourniront de l’électricité pour les parties communes de l’immeuble, en autoconsommation avec revente du surplus. La production devrait atteindre en moyenne 14 MWh par an pendant 20 ans. A titre d’exemple, cela permet de compenser l’énergie consommée annuellement par : 4 ascenseurs, 460 trottinettes électriques +100 téléviseurs LCD…

Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et d’inflation, ce projet contribue positivement au pouvoir d’achat des ménages

Ce projet pilote d’autoconsommation est une première en France. Il s’inscrit dans une volonté de limiter l’impact environnemental, de participer à la transition énergétique et de réduire les émissions de CO2 de l’office. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie et de Rouen Habitat : « Nous expérimentons avec Wind My Roof l’autoproduction d’énergie renouvelable sur le toit de l’immeuble Capricorne situé sur les Hauts de Rouen. Ce projet innovant allie le solaire et l’éolien par l’implantation de turbines et de panneaux qui captent les vents et les rayons du soleil pour produire de l’énergie. C’est bon pour l’environnement, et pour le pouvoir d’achat des ménages, tout particulièrement dans le contexte de flambée des prix de l’énergie. Nous luttons pour la transition social-écologique, dans les actes, et positionnons notre territoire comme pionnier en matière d’innovation ! ».

Une expérimentation qui pourrait donner lieu à de nouveaux projets

Le projet sera suivi à intervalle régulier par Rouen Habitat et Wind My Roof, afin de vérifier les hypothèses de production et s’assurer du confort des habitants. Si l’expérimentation s’avère concluante, elle donnera lieu à de nouvelles installations sur plusieurs bâtiments du parc locatif déjà identifiés.