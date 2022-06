La deuxiÃ¨me usine de JinkoSolar en Chine alimentÃ©e par une Ã©nergie 100 % renouvelable

Après l’usine de Leshan, l’usine de Chuxiong de JinkoSolar est devenue la deuxième usine de l’entreprise alimentée à 100 % par de l’électricité renouvelable dans le cadre de son engagement envers le RE100 du Climate Group. Cette initiative mondiale rassembla des centaines de grandes entreprises ambitieuses qui s’engagent à utiliser 100 % d’énergie renouvelable et à accélérer leurs efforts en matière de développement durable et de neutralité carbone. La production de l’électricité alimentant l’usine de cellules de Chuxiong provient de plusieurs sources, dont des centrales hydroélectriques locales, des centrales solaires hors site ainsi que des panneaux solaires photovoltaïques installés sur les vastes toits de l’usine.

Mieux, l’usine de Chuxiong prévoit de devenir encore plus durable et d’aller au-delà de l’utilisation à 100 % des énergies renouvelables. L’optimisation de l’efficacité énergétique est une autre étape dans la réduction de la consommation d’énergie de JinkoSolar. Chuxiong a, par ailleurs, mis en place plusieurs mesures uniques d’économie d’énergie. La mise en place de systèmes de gestion de l’énergie aide ainsi à comprendre et à réduire l’utilisation de l’énergie. Par exemple, le système de contrôle de l’énergie utilisé dans l’usine suit la consommation en temps réel. JinkoSolar remplace et met à niveau des équipements par des solutions plus efficaces, notamment les unités CVC et les systèmes d’éclairage.

À l’avenir, un système de mesure de l’empreinte carbone sera conçu pour quantifier l’empreinte carbone liée aux activités et à la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, l’empreinte carbone produite en termes de matériaux et d’énergie, la quantité produite et livrée en termes de produits, etc. seront mesurées et évaluées afin de rendre l’ensemble des opérations plus durables.