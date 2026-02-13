PPE3 : RÃ©action de Daniel Bour prÃ©sident dâ€™Enerplan : Â« Je suis dÃ©Ã§u par le volume qui ne correspond pas Ã  nos attentes Â»

ConformÃ©ment aux engagements du Premier Ministre exprimÃ©s directement Ã Enerplan le 6 fÃ©vrier dernier lors des Ã©changes tenus Ã Matignon, le Premier ministre a publiÃ© vendredi 13 fÃ©vrier la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3). Enerplan salue cette publication, trÃ¨s attendue qui va donner aux filiÃ¨res Ã©nergÃ©tiques le cadre indispensable des prochaines annÃ©es. Le Syndicat note cependant un recul des objectifs pour le solaire par rapport aux 54 GW qui avaient Ã©tÃ© mis initialement dans la concertation pour 2030.

La filiÃ¨re solaire voit le brouillard sâ€™estomper malgrÃ© cette baisse dâ€™objectif. Le plafond dâ€™appels dâ€™offres inscrits dans la PPE de 2,9GW annuels de 2026 Ã 2028 vont permettre aux entreprises de poursuivre le dÃ©veloppement de nouvelles capacitÃ©s solaires et de planifier leur dÃ©veloppement pour les prochaines annÃ©es. Le texte Ã©voque en effet un objectif de 2,9GW pour les annÃ©es 2026 Ã 2028 avec une continuitÃ© dans le rythme de la PPE2, ce qui correspondrait Ã une programmation annuelle de 3,6GW crÃ¨tes, avec un plafond de 2,9GWc dâ€™appels dâ€™offres et 0,7GWc de soutien public en guichet. Les appels dâ€™offres doivent Ãªtre confirmÃ©s la semaine prochaine dâ€™aprÃ¨s les dÃ©clarations du Ministre ce vendredi 13 fÃ©vrier. Enerplan salue la rÃ©ponse Ã sa demande dâ€™une sortie rapide des cahiers des charges des appels dâ€™offres et de visibilitÃ© sur le calendrier. Pour Daniel Bour, prÃ©sident dâ€™Enerplan, prÃ©sent dans le Jura aux cÃ´tÃ©s du Premier Ministre et des membres du gouvernement, Â« Enfin, la PPE3 est publiÃ©e et câ€™est une excellente nouvelle. Jâ€™espÃ¨re que cela signifie la fin des dÃ©bats stÃ©riles, dogmatiques et inconsistants sur lâ€™Ã©nergie auxquels nous assistons depuis plusieurs annÃ©es. Nous attendions avec impatience ce texte, qui reflÃ¨te un point dâ€™Ã©quilibre. Cependant je suis dÃ©Ã§u par le volume qui ne correspond pas Ã nos attentes, en rÃ©gression par rapport aux volumes prÃ©vus au dÃ©marrage des discussions sur la PPE.

Â«Â AmÃ©liorer le prix captÃ© par le solaire grÃ¢ce au dÃ©veloppement du stockageÂ Â»

La souverainetÃ© passe Ã©galement par la reconstitution de filiÃ¨res industrielles en France, qui ont besoin de ces objectifs pour se concrÃ©tiser et de mesures rapides pour permettre ce renouveau industriel. Pour Enerplan, la France est aujourdâ€™hui dans une situation favorable pour engager le grand plan dâ€™Ã©lectrification annoncÃ©. Notre pays dispose des ressources solides dâ€™Ã©lectricitÃ© et de chaleur bas carbone nÃ©cessaire Ã la sortie de la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles, qui coÃ»tent chaque annÃ©e Ã la France plusieurs dizaines de milliards dâ€™euros. Le solaire est un levier crucial pour y parvenir. Au-delÃ des objectifs photovoltaÃ¯ques, Enerplan se rÃ©jouit de la confirmation du Plan national dâ€™actions pour la chaleur solaire, qui prÃ©voit dâ€™atteindre 10 TWh de production en 2035. Enerplan rappelle Ã©galement sa disponibilitÃ© Ã contribuer au grand plan dâ€™Ã©lectrification Ã©voquÃ© par le Premier Ministre. Â«Â Il nous faut maintenant travailler rapidement pour assurer une insertion optimale sur le rÃ©seau des nouvelles capacitÃ©s. Il nous faut parallÃ¨lement amÃ©liorer le prix captÃ© par le solaire grÃ¢ce au dÃ©veloppement du stockage, quâ€™il soit colocalisÃ© ou non. Ce chantier est primordial pour amÃ©liorer la compÃ©titivitÃ© du solaire Â» conclut Daniel Bour.