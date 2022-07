Ingeteam Ã©quipe une centrale solaire de 149 MW au BrÃ©sil qui produira de l’Ã©lectricitÃ© pour 150 000 foyers

Neoenergia fait partie du groupe Iberdrola et l’un des plus grands distributeurs d’énergie au Brésil. Le groupe a confié à Ingeteam la fourniture d’onduleurs solaires, de sous-stations et d’équipements de protection et de contrôle pour une centrale solaire au Brésil. Neoenergia a déjà commencé à tester le parc solaire situé dans la municipalité de Santa Luzia, dans l’État de Paraíba. D’une capacité de 149 MW, la centrale solaire photovoltaïque devrait entrer en service en juillet, date à laquelle elle commencera à produire suffisamment d’énergie pour alimenter une ville de 150 000 foyers.

Il convient de noter que la fabrication des onduleurs centraux et l’intégration des sous-stations ont été réalisées localement, dans l’usine de production de l’entreprise à Campinas, une ville de l’État de Sao Paulo, où elle est basée depuis plus de 20 ans. Plus précisément, 18 centrales électriques ou sous-stations ont été fournies, chacune comprenant quatre onduleurs centraux, réalisant ainsi une solution « clé en main » de 6,56 MW.

Les armoires de protection et de contrôle des sous-stations ont également été équipées d’IED IEC61850 de la famille INGEPAC qui ont été fabriqués dans les installations d’Ingeteam à Curitiba, au Brésil. La sous-station Luzia 138/34,5 kV évacuera les 130 MW de capacité générée par le complexe solaire. Avec la mise en service de cette centrale et l’installation en cours d’autres projets, la puissance solaire fournie par Ingeteam dans le pays s’élève désormais à 1,5 GW. Pour José Nardi, directeur de l’activité solaire d’Ingeteam au Brésil, « nous sommes l’un des rares fabricants d’onduleurs en capacité d’offrir une production locale, nous sommes donc désormais beaucoup plus prédominants, car c’est l’une des exigences des autorités brésiliennes pour le développement de nouveaux projets d’énergie ».