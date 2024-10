GreenYellow veut combattre la hausse des taxes avec lâ€™autoconsommation en tiers investissement et les PPA

L’augmentation de la taxe sur l’électricité fait débat à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2025. Cette hausse pourrait intervenir au 1er février 2025 dans le cadre de la fin progressive des mesures de bouclier tarifaire mises en place face à la crise énergétique des dernières années. Une augmentation de la taxe sur l’électricité affectera directement le prix de l’électricité pour les entreprises, avec un impact significatif sur leurs coûts énergétiques, réduisant ainsi leur compétitivité sur le marché. Cette situation représente un enjeu crucial pour les entreprises et constitue l’occasion de repenser leur approvisionnement en électricité à long terme, par des solutions de productions d’électricité alternatives comme le solaire décentralisé.

“Face à la fin progressive des mesures de bouclier tarifaire et la hausse des taxes sur les électrons, c’est le moment idéal pour les entreprises de repenser leur approvisionnement long terme en électricité. L’autoconsommation solaire en tiers investissement offre une alternative stratégique : elle permet non seulement de s’affranchir des coûts de transport et de raccordement au réseau, mais aussi de garantir un tarif stable sur toute la durée du contrat d’achat d’électricité. En réponse, les contrats PPA sont une vraie solution pour maîtriser les coûts et sécuriser une partie de cette facture d’électricité.” déclare Mathieu Cambet, Directeur Général adjoint GreenYellow France, en charge des activités photovoltaïques.