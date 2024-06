RIVE Private Investment investit 20 millions dâ€™euros dans le producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables Langa International

RIVE Private Investment, société d’investissement européenne spécialisée dans la transition énergétique et le transport, a réalisé un investissement de 20 M€ dans Langa International, développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables. Il s’agit, après Electra, du deuxième investissement du fonds RIVE Infrastructure Impact Fund (RIIF), dont RIVE a récemment annoncé le premier closing à 180 M€. RIVE rejoint les investisseurs historiques de Langa International parmi lesquels Bpifrance via son fonds France Investissement Energie Environnement et RGREEN INVEST, ainsi que Swen Capital Partners entré au capital en décembre 2023.

Fondée en 2017, en parallèle de la cession de ses activités françaises à Engie, Langa International s’est imposée comme un acteur de premier plan dans le développement, la construction et l’exploitation d’infrastructures d’énergies renouvelables.

Un portefeuille multi-technologies de 6 GW à différents stades d’avancement

Opérant à la fois comme développeur et producteur indépendant d’énergie, Langa International est présente principalement en Europe, notamment en France, Espagne et Italie, ainsi que dans d’autres pays de l’OCDE et des territoires insulaires. Forte de son expérience, son équipe de direction a développé un portefeuille multi-technologies (photovoltaïque, éolien, stockage et hydraulique) de 6 GW à différents stades d’avancement, dont 400 MW d’actifs en opération ou prêts à construire. En 2023, Langa International a renforcé sa présence en France avec l’acquisition de la société Eolfi. Cette opération d’injection de capitaux permettra à Langa International d’accélérer le développement de son pipeline et de construire les projets les plus avancés. « Ravi et heureux d’avoir Rive et Pierre du Passage comme actionnaires. Ils complètent parfaitement notre actionnariat actuel, avec un partage des vues sur l’intérêt de notre développement et des pays que nous ciblons. C’est une étape importante pour l’entreprise et ses managers. » confie Gilles Lebreux, Président et Fondateur de Langa International.

Une stratégie de diversification géographique et technologique

Langa International a stratégiquement développé et construit des actifs renouvelables en Espagne, en France et en Italie, avec une stratégie de diversification géographique et technologique. En Italie et en Espagne, l’entreprise s’est concentrée sur le développement de projets solaires, en établissant des partenariats locaux pour renforcer sa présence. L’investissement de RIVE s’inscrit dans la stratégie du fonds RIIF, qui vise à investir en fonds propres dans des PME de la transition énergétique pour accélérer le déploiement d’infrastructures de production d’énergie verte et la décarbonation du mix énergétique européen. « Nous sommes ravis d’accompagner les équipes de Langa International et son fondateur, Gilles Lebreux, pour cette nouvelle phase de leur développement. Cet investissement illustre parfaitement la mission de RIVE : jouer un rôle central dans la transition énergétique en accompagnant les développeurs d’énergies renouvelables dans leur croissance. Grâce à cet apport de capitaux et à notre expertise financière et sectorielle, nous aiderons Langa International à atteindre une taille critique et à se positionner comme un leader de son secteur. » précise Pierre du Passage, Associé en charge de la transition énergétique chez RIVE.

Encadré

Quid de Langa International ?

La société Langa International, dans la continuité d’une aventure entrepreneuriale débutée en 2008, développe, construit et exploite des centrales de production solaires, éoliennes, de stockage et hydroélectriques. Langa International est présente dans un certain nombre de géographies en Europe et dans les marchés insulaires. Langa International détient à ce jour un portefeuille de 6 GW dont 400 MW en opération ou prêts à construire dans 12 pays.