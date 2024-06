Â« Meet the solutions Â» : trouver la solution photovoltaÃ¯que adaptÃ©e avec Fronius

À l’occasion du salon Intersolar Europe 2024, Fronius présentera un pack complet de solutions énergétiques efficaces et durables. Avec le slogan « Meet the solutions », l’entreprise familiale sera présente lors du plus grand salon international au monde consacré aux énergies solaires en tant que fournisseur de solutions d’énergie solaire complètes.

Le salon Intersolar Europe se tiendra à Munich du 19 au 21 juin 2024. Sur son stand d’une surface de 676 m2, Fronius témoignera de son attachement à la production, à la qualité et à la sécurité européennes. Dans ce cadre, l’entreprise familiale présentera de nouveaux produits, des systèmes photovoltaïques complets et durables, ainsi que des solutions d’alimentation de secours personnalisées.

Pensé en termes de solutions

Fronius est bien plus qu’un simple fabricant d’onduleurs. Depuis des années, l’expert en photovoltaïque de Haute-Autriche met son savoir-faire au service de l’utilisation de la puissance du soleil dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ainsi, Fronius est toujours animé par sa vision des « 24 heures de soleil » et d’un monde qui mise à 100 % sur les énergies renouvelables. L’entreprise familiale rythme la transition énergétique avec des produits plusieurs fois primés, tels que la gamme d’onduleurs Fronius GEN24 qui figure régulièrement en haut du classement de l’inspection des solutions de stockage d’énergie de la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Berlin lorsqu’elle est associée à la batterie de stockage BYD, ou encore le Wattpilot Home 11 J, grand vainqueur du test ADAC des stations de charge photovoltaïques d’octobre 2023. En effet, les produits et solutions flexibles de Fronius sont non seulement parfaitement adaptés les uns aux autres, mais aussi aux besoins individuels des clients grâce à une technologie intelligente. Que vous soyez un professionnel du photovoltaïque ou un néophyte, Fronius a la solution qui vous correspond. La technique et le design, tout comme les processus qui en résultent, tels que la production ou les chaînes logistiques, posent de nouveaux jalons.

Création de valeur au cœur de l’Europe

Montage, raccordement et gain d’énergie solaire : l’installation et la mise en service des onduleurs Fronius sont réalisées en un tour de main, tandis que des décennies d’optimisation minutieuse des process se cachent derrière la fabrication. En effet, les onduleurs tels que le Fronius GEN24 ou le Fronius Verto sont des éléments centraux indispensables dans le cadre de la transition énergétique. Ils assurent la conversion de l’énergie solaire en courant faible en émissions, commandent de manière intelligente les flux d’énergie et intègrent facilement les énergies renouvelables dans notre réseau électrique. Avec ses sites de production situés à Sattledt (Autriche) et Krunau (République tchèque), Fronius renforce la résilience des chaînes européennes de création de valeur et crée des emplois nécessitant un savoir-faire important pour assurer un avenir durable au cœur de l’Europe. Ces dernières années, l’entreprise familiale a investi 400 millions d’euros au total dans le développement de la fabrication européenne. « Nos produits sont ainsi disponibles à tout moment et nous sommes parés pour répondre à la demande mondiale de solutions photovoltaïques de qualité », déclare Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales chez Fronius Solar Energy.

Durée de vie éprouvée

Seules peu d’entreprises peuvent compter sur plus de trois décennies d’expériences dans le secteur de l’énergie solaire. Fronius a introduit sur le marché son premier onduleur, le Fronius Sunrise, dès 1995. Près de 30 ans plus tard, de nombreux exemplaires de ce produit révolutionnaire sont toujours utilisés. Les onduleurs Fronius convainquent avec leur durée de vie de 20 ans et plus qui leur est assurée grâce à la technologie de refroidissement active spécialement développée. Avec des équipements de vérification développés en interne, la puissance et la durée de vie de tous les composants sont testées afin de garantir leur fiabilité pendant des années. Même après la fabrication, Fronius ne laisse rien au hasard et effectue des tests allant bien au-delà des exigences légales. Lors des tests de déverminage, les onduleurs fabriqués sont exploités à pleine charge afin de détecter en amont les défauts précoces. « Nous minimisons ainsi le risque de panne tout en rassemblant des données pour une amélioration continue de nos produits et en garantissant la satisfaction maximale des clients », explique Leonhard Peböck, Solutionsmarketing chez Fronius Solar Energy.

Flexibilité maximale avec le nouveau Fronius Verto

Pour les petites entreprises, l’agriculture et les maisons multifamiliales, le nouvel onduleur Fronius Verto offre une flexibilité et une sécurité maximales pour chaque projet photovoltaïque. Avec quatre MPPT puissants et une large plage de tension d’entrée, il est également parfaitement adapté aux conceptions d’installations complexes. Que vous souhaitiez établir une nouvelle installation photovoltaïque ou en étendre une : le Fronius Verto assure une sécurité maximale grâce à ses composants de sécurité intégrés. Avec sa gestion de l’ombrage innovante, il permet d’obtenir le meilleur rendement pour chaque toit.

12 kW pour le Fronius GEN24

Qualité éprouvée avec toujours plus de puissance : dès la troisième trimestre de 2024, l’onduleur hybride Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC et le Fronius Symo GEN24 12.0 SC feront leur entrée dans la gamme de produits Fronius GEN24 primée à plusieurs reprises. Avec une puissance de sortie AC augmentée, la possibilité de traiter des courants de modules photovoltaïques très élevés et une puissance du générateur photovoltaïque pouvant atteindre 18 kWc, ils offrent encore plus de puissance au sein du foyer.

Alimentation sûre avec Fronius

Afin d’être alimenté en énergie solaire de manière optimale, les onduleurs Fronius offrent de multiples possibilités d’alimentation de secours. Ainsi, tous les produits de la gamme Fronius GEN24 sont déjà équipés en usine du PV Point comme alimentation de secours de base automatique, permettant ainsi d’alimenter les consommateurs les plus importants en énergie solaire via une prise. En mode parallèle au réseau, le nouvel accessoire PV Point Comfort peut également alimenter ces consommateurs en courant de manière durable.

L’onduleur hybride Fronius GEN24 Plus offre une indépendance maximale et une alimentation de l’ensemble du foyer grâce à l’option Full Backup en combinaison avec une batterie de stockage. Le mode Full Backup peut être activé de deux manières. Le Backup Switch est un dispositif économique de commutation manuelle en mode d’alimentation en courant de secours. Le Backup Controller permet une commutation automatique. Les deux composants peuvent être facilement installés dans l’armoire de commande sans prendre de place.

Fronius à Intersolar Europe : hall 4, stand B4.310

Power2Drive Europe : hall 6, stand B6.219