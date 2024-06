ilek a inaugurÃ© la centrale solaire dâ€™Epinouze pour alimenter ses clients avec sa propre Ã©lectricitÃ© verte

ilek a inauguré le 13 juin dernier la centrale solaire de d’Epinouze dans le Drôme (26) co-développée avec Solvéo Énergie. Il s’agit de la 2ème centrale solaire d’ilek, qui développe une production d’énergie renouvelable en propre. D’ici 3 ans, ilek compte alimenter un tiers de son portefeuille clients avec de l’électricité verte issue de ses propres centrales de production.

Une deuxième centrale solaire inaugurée par ilek

Il s’agit du deuxième projet de parc solaire co-développé avec Solvéo Énergie après la centrale solaire de Lupiac (32) inaugurée en septembre 2023. La centrale solaire d’Epinouze (26) d’une capacité de 245 kWc est située sur un terrain inexploité et non valorisable à la Bouillardière. L’origine de ce projet répond à la volonté de la commune d’Epinouze de contribuer à la transition énergétique en développant des sources d’énergies renouvelables sur son territoire. La centrale produira 330 MWh/an, permettant ainsi de couvrir les besoins énergétiques de 57 foyers à Epinouze.

Une production d’énergie verte directement commercialisée auprès des clients d’ilek

La centrale d’Epinouze produit de l’électricité renouvelable depuis mai 2024. ilek actionnaire de Mini Champ Solaire d’Epinouze, rachète l’électricité produite par la centrale via un PPA (Power Purchase Agreement), un contrat d’achat d’énergie renouvelable signé sur toute la durée d’exploitation de la centrale, et la commercialise auprès de ses clients abonnés, présents sur le territoire.

Un portefeuille de production en propre en plein développement

Avec cette nouvelle centrale, ilek poursuit sa stratégie initiée en 2023, visant à développer et ou d’acquérir en propre des moyens de production d’énergie renouvelable sur le territoire national, en tant qu’actionnaire unique mais également en co-actionnariat. En septembre 2033, ilek a inauguré la centrale solaire de Lupiac (32) d’une capacité de 249 kWc, co-développée avec Solvéo Énergie et l’AREC. En avril 2024, ilek a racheté la centrale hydroélectrique le Moulin de la Louge d’une puissance de 190 kW située au Muret (31), devenant ainsi producteur d’hydroélectricité.

Un tiers des clients alimentés par des centrales de production ilek en 2027

Au total, 562 foyers sont aujourd’hui fournis en électricité par les centrales détenues partiellement ou en totalité par ilek. Cette stratégie repose sur un double objectif, à la fois sécuriser les approvisionnements en énergie verte de la société et de ses clients, tout en participant au développement de nouvelles unités de production d’énergies renouvelables dans l’hexagone pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et aux ambitions de la PPE (La programmation pluriannuelle de l’énergie). Ilek qui a réalisé 200 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2023 avec un portefeuille de 165 000 clients, compte en 2027, fournir un tiers de son portefeuille clients avec de l’électricité verte produite en propre et en co-actionnariat.