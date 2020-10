Ringo : la mise en place par RTE de nouvelles capacitÃ©s de stockage indispensables Ã  la flexibilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique

RTE a démarré début 2020 une expérimentation de stockage d’électricité sur son réseau, appelée « Ringo » sur trois sites en France avec l’aval de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). RTE a choisi trois territoires riches en énergies renouvelables et trois consortiums différents pour lancer cette expérimentation : Vingeanne (Côte d’Or) sera équipé par Nidec Asi, Bellac (Haute-Vienne) par Saft/Schneider et Ventavon (Hautes-Alpes) par Blue Solutions/Engie Solutions/SCLE INEO. L’ensemble des travaux ont été lancés en 2020.Focus sur les deux premiers chantiers de Bourgogne et de la Haute-Vienne !

L’expérimentation Ringo menée par RTE doit permettre de tester le stockage des surplus ponctuels et locaux de production des énergies renouvelables (éolienne et solaire). Selon les conditions météo (ensoleillement important, vents forts), la production locale d’électricité éolienne ou solaire peut connaître des pics ponctuels, et être trop abondante pour être transportée par le réseau électrique. Le surplus d’électricité est alors perdu. En stockant ce surplus de production, et en le déstockant ailleurs simultanément, la batterie Ringo permet d’éviter les pertes de production d’électricité d’origine renouvelable et contribue à réduire les émissions de CO2 du mix énergétique. Ce fonctionnement permet d’assurer une neutralité vis-à-vis du marché. Ce système de stockage permet d’éviter les pertes de production d’électricité d’origine renouvelable et de reporter la construction de certaines lignes électriques, dans le respect du schéma décennal de développement du réseau de RTE.

Un bon cru avec Nidec ASI en Bourgogne

RTE a choisi Nidec ASI à Vingeanne (21) pour lancer l’expérimentation de stockage d’électricité en grandeur réelle le stockage d’électricité pour la gestion des flux sur le réseau de transport. Le site de Vingeanne, situé dans une région fortement productive d’énergie éolienne, a été sélectionné pour accueillir une des batteries de l’expérimentation d’une capacité de stockage de 12 MW/24MWh l’équivalent de la production de 5 éoliennes ou de la consommation de 10 000 foyers. Les travaux ont débuté en janvier 2020 pour une mise en service et un début d’expérimentation prévue en mars 2021. Nidec Asi va intégrer ses propres convertisseurs d’électroniques de puissance ainsi que son système de contrôle PMS « Power Management System ». Les batteries sont de type Lithium ion NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) à forte densité énergétique. Avec cette expérimentation, RTE et ses partenaires, dont Nidec ASI, participent au développement d’une filière française du stockage de l’électricité, qui constitue un enjeu industriel fort. Plus de 50% de la valeur ajoutée de la construction et de l’installation des batteries est en France.

Le choix du consortium Saft/Schneider Electric pour Bellac (87)

Avec Vingeanne, le site de Bellac, situé dans une région fortement productive d’énergie photovoltaïque, a lui aussi été sélectionné pour accueillir une des batteries de l’expérimentation d’une capacité de stockage de 24 MWh, l’équivalent de la production de 5 éoliennes ou de la consommation de 10 000 foyers. Les travaux ont également débuté en à l’aube de 2020 pour une mise sous tension prévue en mai 2021. Une première mondiale qui donne à Saft l’opportunité de lancer un nouveau type de conteneur et de batterie, plus puissante et avec une meilleure capacité. Le conteneur sera assemblé et complètement testé dans l’usine Saft à Bordeaux.

Ringo : un budget de 80 millions d’euros

Avec ces expérimentations, RTE et ses partenaires, dont Nidec ASI Saft et Schneider Electric, participent au développement d’une filière française du stockage de l’électricité, qui constitue un enjeu industriel fort. Plus de 50% de la valeur ajoutée de la construction et de l’installation des batteries est en France. Cette expérimentation de stockage Ringo sur trois sites français a été approuvée par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) pour un budget de 80 millions d’euros. Pour permettre l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement tout en assurant la sécurité électrique, le réseau de transport d’électricité devra, à l’horizon 2030, être plus flexible et intégrer, notamment, des solutions de stockage d’électricité à grande échelle.