Daniel Mugnier, responsable R&D de Tecsol, rÃ©Ã©lu Ã  la PrÃ©sidence de SHC AIE pour deux nouvelles annÃ©es

On ne change pas une équipe qui gagne, on prône la stabilité. Notamment quand elle a des résultats probants et porteurs d’avenir. Fort de ce constat, Daniel Mugnier, ingénieur en charge de la R&D au bureau d’études Tecsol, a été réélu à la présidence de Solar Heat and Cooling SHC, le département solaire thermique de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie). « Malgré un secteur un tantinet en difficulté, notre programme est très efficace et à la pointe de l’innovation, traitant notamment de sujets prometteurs comme le PVT ou encore les grandes installations solaires thermiques » se félicite Daniel Mugnier. Et cette politique volontariste tournée vers les nouvelles technologies porte ses fruits aussi à l’international. « L’AIE à Paris reconnait notre programme comme l’un des plus dynamiques, notamment au sujet de l’ouverture vers des nouveaux modèles d’adhésion de pays ou d’associations de pays en dehors des membres historiques de l’AIE, à savoir les régions de l’Afrique » ajoute Daniel Mugnier. A noter, le nouveau site Internet de SHC d’une grande lisibilité et qui laisse à voir que la chaleur solaire a son mot à dire dans le monde entier.

