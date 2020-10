Singulus Technologies exporte sa technologie de traitement par voie humide pour cellules solaires Ã  hÃ©tÃ©rojonction au Japon

Singulus Technologies développe et assemble des machines et des systèmes innovants pour des processus de production efficaces et économes en ressources utilisés dans le monde entier dans les secteurs du solaire, des semi-conducteurs, de la technologie médicale ainsi que des biens de consommation et du stockage de données. L’entreprise allemande vient de recevoir une commande de l’un des plus grands fabricants japonais de l’industrie photovoltaïque, pour la livraison d’une machine de production de cellules solaires à hétérojonction haute performance (HJT). Le contrat signé comprend des équipements de traitement de type SILEX II pour le traitement chimique par voie humide des cellules solaires à hétérojonction.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, PDG de SINGULUS TECHNOLOGIES AG, déclare: «Notre client a déjà atteint un rendement de conversion élevé pour les cellules HJT de plus de 26%. Il nous a confié l’intention de transférer ce résultat dans la production de masse en choisissant un de nos équipements de production disponible sur le marché. Nous sommes très heureux d’avoir reçu cette commande du principal fabricant solaire pour notre machine de traitement par voie humide SILEX II ».

Le SILEX II utilise une étape de nettoyage optimisée avec différents bains de traitement dont les avantages sont des temps de traitement courts, la polyvalence et la facilité de manipulation, ainsi qu’une faible utilisation plus écologique de produits chimiques. Cette étape du processus joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité des cellules solaires et la réduction des coûts de production. Comparé aux outils humides traditionnels avec nettoyage RCA, le SILEX II avec technologie ozone permet aux producteurs de cellules solaires de mettre en œuvre une étape de production nettement plus rentable et respectueuse de l’environnement.

Singulus Technologies a déjà vendu plus de 35 systèmes SILEX II pour la production de cellules HJT à des clients aux États-Unis, en Asie, y compris en Chine et en Europe au cours des dernières années et fournit des solutions de séchage dry in/dry out / sentièrement automatisées pour le traitement chimique par voie humide des plaquettes de silicium en standard et des lignées cellulaires à haut rendement.

Singulus Technologies exporte sa technologie de traitement par voie humide pour cellules solaires à hétérojonction au Japon

