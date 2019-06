Rgreen Invest renouvelle son partenariat avec GÃ©nÃ©rale du Solaire sur un projet de centrale PV en Creuse

A travers son fonds de bridge financing Nouvelles Energies, Rgreen Invest renouvelle son partenariat avec Générale du Solaire, développeur de centrales photovoltaïques et producteur indépendant d’énergie, et réalise son cinquième investissement au bénéfice des filiales de cette société afin de préfinancer un projet de centrale photovoltaïque implanté dans le département de la Creuse. Il s’agit d’un engagement de préfinancement d’un montant de 9,6 millions d’euros en vue de lancer la construction de cette centrale de 15 MW.

« Ce cinquième investissement auprès de Générale du Solaire souligne tout à fait notre volonté d’accompagner sur la durée les développeurs sur différents types de projets », déclare Nicolas Rochon, Président de Rgreen Invest. « Ce projet de centrale photovoltaïque constitue véritablement le cœur de

cible de nos financements à travers le fonds Nouvelles Energies, à savoir un projet local qui bénéfice d’un tarif garanti suite aux appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). »

« Nous sommes heureux de continuer ce partenariat de longue date que nous avons avec Rgreen Invest», souligne Daniel Bour, Président fondateur de Générale du Solaire. « Selon nous, l’énergie solaire doit coller au besoin immédiat d’un territoire donné et c’est grâce aux financements, tels que ceux d’ Rgreen Invest, que nous pouvons initier des projets tels que celui-ci, implantés dans les régions et répondant aux besoins locaux en énergie solaire ».

Pour rappel, à travers les fonds Nouvelles Energies, Rgreen Invest propose une offre alternative de financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds Nouvelles Energies ont clôturé avec succès une première levée auprès d’investisseurs institutionnels à 124 millions d’euros en janvier 2019 avant un second millésime prévu dans le courant de l’année. Les fonds Nouvelles Energies ont d’ores et déjà procédé à des financements s’élevant à plus de 96 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de stockage en France et en Europe.