Electric-Road, le Forum de la mutation des mobilitÃ©s change de dates : rendez-vous du 2 au 4 avril 2020 Ã  Bordeaux

Electric-Road initialement programmé en novembre 2019 sera organisé du 2 au 4 avril 2020 au Parc des expositions de Bordeaux. Un changement stratégique ! Les experts et acteurs majeurs de l’écosystème de la mobilité électrique ont validé ce changement de dates avec Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB), organisateur du forum, pour être en phase avec le nouveau calendrier d’annonces d’innovations stratégiques dans le secteur. Electric-Road 2020 sera ainsi enrichi par la présentation de technologies de pointe, de nouvelles solutions alternatives et par des révélations en avant-première. L’événement se tiendra dans le nouveau Palais 2 l’Atlantique au Parc des expositions de Bordeaux avec des infrastructures d’accueil et espaces intérieurs et extérieurs spécialement aménagés.

Un programme clé sur 3 jours

Electric-Road 2020 permettra de mieux connaître la mobilité électrique et ses enjeux. Le Forum abordera les grandes thématiques d’actualité : offres électro-mobiles, batteries, infrastructures de charge, production et stockage de l’énergie, mutations du secteur industriel et automobile, véhicules connectés et autonomes … mais aussi routes et villes connectées. Ce sera le rendez-vous mobilité électrique pour les professionnels et le grand public articulé autour de : conférences, débats, workshops, ateliers, expositions, essais et démonstrations.

