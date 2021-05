RGREEN INVEST, désormais entreprise à mission, affiche son devoir d’exemplarité vis-à-vis des développeurs

RGREEN INVEST annonce avoir changé ses statuts et être devenue entreprise à mission. Convaincu depuis plus de 10 ans du rôle central que doit jouer la finance verte face aux enjeux climatiques, Nicolas Rochon, fondateur de RGREEN INVEST, concrétise ainsi par la voie juridique l’impulsion engagée lors de la création de la société, bien avant que la promulgation de la loi Pacte : accélérer, par le financement d’infrastructures en fonds propres et quasi-fonds propres, la transition énergétique.

Aujourd’hui, l’ambition de RGREEN INVEST, désormais forte de plus de 20 collaborateurs et d’un portefeuille d’actifs sous gestion de plus d’un milliard d’euros, est d’élargir son champ d’action en faveur de l’adaptation au changement climatique. Une démarche qui s’illustre par sa mission, encore appelée « raison d’être », désormais inscrite dans ses statuts : « lutter contre le changement climatique en accélérant la transition énergétique et l’adaptation de la société par le financement d’infrastructures à impact positif et durable pour l’environnement, les populations locales et les territoires ».

Un gage de confiance pour les investisseurs

« Cette nouvelle étape est avant tout symbolique, puisque nous sommes, depuis plus de 10 ans pleinement engagés dans l’accélération de la transition énergétique et de l’adaptation de la société au changement climatique », commente Nicolas Rochon. « Aujourd’hui, le statut d’entreprise à mission est important à deux titres : d’une part, il constitue, comme le label Greenfin dont disposent nos principaux fonds d’investissement, un gage de confiance pour les investisseurs qui voient se multiplier les fonds présentés comme verts. D’autre part, il a vocation à ouvrir la voie et engager les porteurs de projets que nous finançons et suivons au quotidien dans une démarche d’amélioration continue vis-à-vis des questions environnementales comme sociales et économiques », poursuit-il.

Création de critères de suivi qui permettent de concourir à l’atteinte des Objectifs de développement durable de l’ONU

Avec cette mission, RGREEN INVEST s’engage à financer des infrastructures sur la base de critères qui permettent de concourir à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unis pour 2030 :

- Permettre le développement à grande échelle d’alternatives performantes et bas carbone aux solutions carbonées aujourd’hui largement utilisées (ODD 13 – Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions)

- Investir dans des infrastructures durables créatrices de valeur et d’emplois à l’échelle locale, en particulier dans les régions en développement (ODD 9 – Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation)

- Soutenir des technologies adaptées aux problématiques et enjeux énergétiques spécifiques des territoires et des populations où elles sont implantées (ODD 7 – Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable)

- Contribuer au déploiement d’infrastructures à impact environnemental réduit (ODD 12 – Établir des modes de consommation et de production durables)

- Accompagner les exploitants agricoles dans la mise en œuvre de modes de production durables (ODD2 – Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable)

Poursuite de la politique d’amélioration continue de RGREEN INVEST en matière d’ESG

Dans une logique d’amélioration et d’implémentation des meilleures pratiques, RGREEN INVEST a prévu, dès 2021, de renforcer et de développer ses moyens humains, sa politique, ses procédures et ses outils de suivi en matière d’ESG. Ainsi, au-delà d’une politique ESG plus engageante encore que les années précédentes, RGREEN INVEST a fait le choix de prendre le pas sur la nouvelle réglementation européenne avant même son entrée en vigueur complète. Tous les fonds gérés par la société de gestion sont d’ores et déjà conformes à l’article 9 du Règlement Européen SFDR. RGREEN INVEST prévoit également le déploiement d’une analyse de ses portefeuilles en ligne avec la Taxonomie Européenne, avec un haut degré de conformité attendu pour chacun des fonds gérés.