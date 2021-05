ENERGAÏA en live le jeudi 17 juin prochain

A vos agendas ! En attendant le Forum Energaia qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochain, les organisateurs occupent le terrain des renouvelables et propose une journée uniquement live jeudi 17 Juin ! Les inscriptions et la liste des intervenants seront prochainement disponibles. Au programme de ce live, quelques tables rondes consacrées à des thèmes d’actualité particulièrement porteurs.

Agriculture et photovoltaïque : les modèles gagnant-gagnant, organisé en partenariat avec Cemater

Les centrales photovoltaïques au sol ont la réputation, largement infondée, de consommer des terres agricoles. De plus en plus de Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) interdisent purement et simplement le photovoltaïque sur des terrains agricoles, ce qui est dommageable à la fois pour le développement du photovoltaïque et pour les agriculteurs. Combiner photovoltaïque et agriculture peut au contraire devenir un modèle gagnant-gagnant.

Le stockage d’énergie renouvelable : pourquoi et comment ?

Le réseau en France métropolitaine est capable d’absorber de grandes quantités d’énergie variable, comme l’éolien et le photovoltaïque. Pourtant, les solutions de stockage et flexibilité sont d’ores et déjà en développement. Quelle est leur utilité ? Quelles sont les perspectives du stockage en France.

La formation et la conversion aux énergies renouvelables

Les filières des énergies renouvelables, solaire et éolien en tête, recrutent et créent des retombées économiques locales. Sur certains métiers, les offres d’emploi peinent cependant à trouver preneur. Comment se former ou se reconvertir vers les métiers verts ? Témoignages.

Massifier et industrialiser la rénovation zéro énergie : la démarche EnergieSprong

La démarche EnergieSprong, venant des Pays-Bas, consiste à industrialiser la rénovation des logements, grâce à la fabrication de complexes isolants et techniques à installer, mais surtout en garantissant le zéro consommation d’énergie. Après rénovation, le bâtiment doit produire autant d’énergie qu’il en consomme. L’atelier détaillera les premiers projets en France.

