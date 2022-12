RGREEN INVEST apporte un financement de 25Mâ‚¬ Ã  BelEnergia pour soutenir sa croissance paneuropÃ©enne

RGREEN INVEST, société de gestion spécialisée dans le financement de projets d’infrastructure liés à la transition énergétique, vient de réaliser un apport de financement en dette senior court-terme de 25M€ au groupe BelEnergia, spécialiste européen de production d’énergie renouvelable implanté notamment en Italie. Ce financement bridge, réalisé par le biais de son fonds INFRABRIDGE III, permettra à son partenaire historique de financer la construction d’un portefeuille de projets diversifié dans le solaire et le biométhane, en France et en Italie.

Le troisième millésime de la gamme INFRABRIDGE offre des solutions de financement en dette senior court-terme. Le fonds de 225M€ a été conçu pour répondre de façon flexible aux besoins des entrepreneurs du secteur et à leurs ambitions d’accélération en financement de projet ou corporate. Pour BelEnergia, cette transaction de maturité 30 mois permettra au groupe paneuropéen de financer la construction d’un portefeuille diversifié de neuf projets solaires et de biométhane dont les actifs sont situés en Italie – dans les régions des Pouilles, de la Vénétie, de la Basilicata, de la Sicile et du Piémont, mais aussi en France – dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.

« Nous sommes ravis de participer à l’extension de l’implantation en France de ce groupe pionnier de la production d’énergie renouvelable en Europe, déclare Nicolas Rochon, CEO de RGREEN INVEST. Nous franchissons une nouvelle étape dans notre collaboration de longue date, plus de 6 ans maintenant, au cours de laquelle RGREEN INVEST a investi aux côtés de BelEnergia une centaine de millions d’euros et coconstruit une véritable stratégie de croissance avec de nouveaux leviers de création de valeur, notamment à travers le biogaz. ».

Financement de projets solaires en France et en Italie

Depuis 2016, RGREEN INVEST accompagne la croissance de Belenergia à travers ses deux gammes de fonds INFRAGREEN et INFRABRIDGE, alternativement sous forme de dette ou d’equity, en finançant des projets d’infrastructure en Italie (pour le solaire, le biogaz, l’éolien terrestre et la biomasse) et également en France (pour le solaire et le biogaz). Vincent Bartin, président du groupe ajoute « Nous remercions RGREEN INVEST pour la confiance qu’elle nous manifeste depuis de nombreuses années. RGREEN INVEST nous a proposé un financement bridge flexible qui nous permet de lancer sereinement la construction de plusieurs projets importants, sans attendre la mise en place des financements ou refinancements bancaires. Cet apport significatif, en conjonction avec le soutien de nos actionnaires et les différents concours bancaires nous renforcent dans notre stratégie d’expansion ».