Power2Drive Europe, lâ€™E-mobilitÃ© Ã  lâ€™heure des renouvelables

Un million de voitures électriques à batterie circuleront sur les routes allemandes à la fin de l’année, et la mobilité électrique est également en plein essor dans d’autres pays de l’UE. La filière se réunit à Power2Drive 2023, le salon leader européen pour les infrastructures de recharge et l’électromobilité. En plus de l’exposition au parc des expositions de Munich, les visiteurs professionnels pourront se rendre compte des performances des véhicules électriques sur deux sites de test drive. Les inscriptions sont ouvertes pour les fournisseurs intéressés. La phase de candidature pour la première édition du prix Power2Drive AWARD est également lancée. Les intervenants spécialisés doivent toutefois se dépêcher, car le délai de candidature pour les contributions à la Power2Drive Conference à l’International Congress Center München est fixé au 15 décembre 2022.

Le secteur de la mobilité électrique est en plein boom : un million de voitures électriques (Battery Electric Vehicle, BEV) devraient être immatriculées en Allemagne à la fin de l’année. L’Union européenne (UE) dépassera la barre des trois millions (voir graphique), selon les projections basées sur les derniers chiffres de l’Agence fédérale allemande de l’automobile et de l’Observatoire européen des carburants alternatifs (EAFO).

Les véhicules électriques pourront compenser à l’avenir les fluctuations du solaire et de l’éolien

Selon l’EAFO, outre l’Allemagne, la France, avec environ 3/4 millions de BEVs, suivie des Pays-Bas ainsi que de la Suède et l’Italie, comptent parmi les pays leaders de l’UE. L’électromobilité est la clé d’une mobilité verte et de nombreuses innovations. Selon une étude de l’université de la Bundeswehr (UniBw) de Munich, les véhicules électriques à batterie affichent de loin le meilleur bilan en termes de GES lorsqu’ils sont alimentés par exemple par le mix électrique standard en vigueur en Allemagne. Par ailleurs, les véhicules électriques pourront compenser à l’avenir les fluctuations du solaire et de l’éolien grâce à leur accumulateur d’énergie et soutenir ainsi le développement et l’intégration au marché des sources d’énergie variables. La progression des performances et le renforcement de l’autonomie des véhicules électriques, les programmes de soutien à l’échelle européenne ainsi que le développement des infrastructures de recharge alimentent ce boom continu.

Dernière chance : Appel à communications pour la Power2Drive Conference

Lors de la Power2Drive Europe Conference les 13 et 14 juin 2023, des experts présenteront les tendances du marché, les résultats d’analyses et de recherches ainsi que des projets innovants dans les domaines de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge. Les intervenants spécialisés ont jusqu’au 15 décembre 2022 pour soumettre leur proposition de présentation via l’appel à soumission de communications (« Call to Abstract »). Les thèmes suivants intéressent la conférence anglophone Power2Drive Europe : Electric Vehicle and Charging Market Outlook, Best Practice Charging Infrastructure, Bidirectional Charging and Vehicle2X, E-Mobility Data Analysis, Electrification of Fleets, Zero Emission Challenges et Interaction of BEV, charge Point Operator (CPO) and E-Mobility Provider (EMP).

Première édition du prix Power2Drive AWARD

Par ailleurs, la phase de candidature pour la première édition du prix Power2Drive AWARD est lancée. Jusqu’au 17 mars 2023, les entreprises et organisations proposant des produits, services et modèles commerciaux innovants dans le domaine des infrastructures de recharge, des véhicules électriques, des solutions photovoltaïques embarquées et des services de mobilité peuvent faire acte de candidature. Un jury international d’experts évaluera les candidatures. Les finalistes et les lauréats du prix, qui sera décerné pour la première fois l’année prochaine, bénéficieront d’une importante visibilité. Le format bien établi des AWARD s’enrichit ainsi d’une catégorie supplémentaire. La cérémonie de remise de prix aura lieu sur une grande scène le 13 juin 2023 à l’International Congress Center München (ICM), la veille de l’ouverture de The smarter E Europe 2023.

Power2Drive Europe 2023 aura lieu du 14 au 16 juin à la Messe München dans le cadre de The smarter E Europe 2023.