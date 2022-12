1er succÃ¨s et ouverture de la 2Ã¨me tranche du financement participatif pour la croissance de VALREA

Accompagner la croissance de VALREA, acteur de la transition énergétique, telle est l’objectif des campagnes de financement participatif menées en partenariat avec Lendosphere. Et ça marche !

Lancée le 1er décembre, la première levée de fonds ouverte à tous a atteint son objectif initial de 1,5 million en 9 jours, grâce aux investissements de plus de 700 personnes. Les investissements s’échelonnent entre 100 € (le minimum pour cette opération) et 200 000 €.

« Passer un cap dans la transition que nous construisons »

Fort de ce succès, la deuxième tranche de collecte vient d’être ouverte visant 2,5 millions d’euros, afin d’accompagner la croissance de l’entreprise VALREA, filiale du groupe VALOREM et acteur clé du marché de la construction de centrales d’énergies renouvelables. Pour tenir compte de la conjoncture, le taux d’intérêt annuel initial de 6,5 % vient d’être réhaussé à 7 %. Pour Baptiste Wallyn, Directeur de VALREA : « Nous sommes convaincus que l’impératif de renforcement de notre souveraineté énergétique, d’ores et déjà à l’agenda européen et français, va amener à passer un cap dans la transition que nous construisons. Cette accélération ne sera possible qu’en renforçant la diversification des activités du Groupe VALOREM et en ouvrant les activités de VALREA pour nous permettre de les concrétiser de nouveaux services ou de nouveaux horizons. »

Des collectes pour doper la croissance

Cette campagne a pour objectif d’accompagner la croissance de VALREA, dont l’activité se développe sur deux axes principaux : l’accroissement de son activité historique de construction de centrales solaires et de parcs éoliennes, et l’accélération de son développement pour l’installation de batteries de stockage, la construction de projets d’hydrogène vert, les énergies marines et des projets internationaux. En 2023, les équipes VALREA ambitionnent de gérer la construction d’un total de 493,20 MW de projets en France, Finlande et Grèce, dont 478,6 MW de projets éoliens. Pour participer, les investisseurs doivent au préalable s’inscrire sur le portail en ligne de VALOREM, hébergé sur la plateforme de Lendosphere. A noter que cette campagne de financement participatif a reçu le label « Financement Participatif pour la croissance verte ».