Revue de presse/Les Echos / Au CNRS, les chercheurs se concentrent sur le solaire

Dans une interview accordÃ©e au journal Les Echos, le directeur de la cellule Energie du CNRS, Abdelilah Slaoui, nous apprend que prÃ¨s d’un quart des chercheurs du CNRS se consacrent aux Ã©nergies renouvelables, avec une prioritÃ© donnÃ©e au solaire. La cellule Energie, crÃ©Ã©e en 2012, coordonne 280 laboratoires et 5 600 chercheurs pour accÃ©lÃ©rer l’innovation dans des domaines clÃ©s comme l’Ã©lectrification, les nouvelles molÃ©cules, le stockage et le management de l’Ã©nergie. Dans ce contexte, Abdelilah Slaoui, aspire Ã une cohÃ©sion encore plus forte entre les industriels et les pouvoirs publics.

Dans sa hiÃ©rarchisation, Abdelilah Slaoui indique que prÃ¨s d’un quart des chercheurs (22Â %) travaillent sur les Ã©nergies renouvelables, dont beaucoup dans le solaireÂ : photovoltaÃ¯que, thermique ou solaire concentrÃ©. Environ 15Â % se consacrent Ã l’hydrogÃ¨ne et aux piles Ã combustiblesÂ ; 13Â % au stockage, au transport et Ã la distributionÂ ; et 11Â % au nuclÃ©aireÂ par rapport Ã la dÃ©tection principalement. Â«Â Dans le photovoltaÃ¯que, par exemple, nous travaillons en collaboration avec TotalEnergies et EDF au sein de l’IPVF, l’institut photovoltaÃ¯que d’Ile-de-France, sur des cellules tandem qui permettent une captation la plus optimale possible, avec une Ã©chÃ©ance de temps Ã trois ou cinq ansÂ Â» prÃ©cise-t-il.

Pour Abdelilah Slaoui, le chaÃ®non manquant est celui de la mise Ã l’Ã©chelle, que les laboratoires ne peuvent pas assumer et qui relÃ¨ve des industriels et des investisseurs – prÃªts Ã prendre des risques sur des technologies d’avenir.

Â«Â Certes, les investissements nÃ©cessaires sont souvent trÃ¨s lourds. Mais d’autres pays prennent ce risque et leurs industriels surmontent leur frilositÃ©. Dans le photovoltaÃ¯que ouÂ les batteriesÂ par exemple, il n’y a pas que la Chine. On peut, nous aussi, avoir des industries sur notre territoire, en y mettant de la valeur ajoutÃ©e. Il est Ã©galement important d’avoir de la stabilitÃ© et de la visibilitÃ© Ã long terme de la part des pouvoirs publics dans le domaine de l’Ã©nergie, secteur trÃ¨s sensibleÂ ; ce qui nous permet, Ã nous chercheurs, de travailler sur le long terme. Je suis sÃ»r que tous ensemble, acadÃ©miques, pouvoirs publics, industriels et investisseurs, on va y arriverÂ Â» conclut-il dans un Ã©lan dâ€™optimisme.

