Dracula Technologies lÃ¨ve 30 millions d’â‚¬ pour dÃ©velopper sa technologie IoT rÃ©volutionnaire sans batterie

Dracula Technologies, pionnier de l’IoT sans batterie grÃ¢ce Ã la rÃ©cupÃ©ration d’Ã©nergie Ã partir de la lumiÃ¨re ambiante intÃ©rieure,Â vient de clÃ´turer son tour de financement de sÃ©rie A, portant le total de son financement Ã 30 millions d’euros. Il s’agit d’une Ã©tape clÃ© dans la mission de l’entrepriseÂ : Ã©liminer les batteries de milliards d’appareils connectÃ©s dans le monde. Ce nouveau financement permettra Ã Dracula Technologies d’augmenter sa production, d’explorer des partenariats industriels pour renforcer ses capacitÃ©s de production au plus prÃ¨s de ses marchÃ©s clÃ©s, de soutenir un dÃ©ploiement mondial afin de mieux servir ses clients Ã travers le monde et de consolider sa position de leader mondial de l’Ã©nergie durable pour l’IoT.

Le tour de table Ã©largi de Dracula Technologies inclut la participation deÂ la Banque des Territoires, investisseur historique agissant pour le compte de l’Ã‰tat franÃ§ais dans le cadre du programme Â«Â France 2030Â Â», qui pilote l’opÃ©ration financiÃ¨re, ainsi que celle deÂ MGI Digital TechnologyÂ Group,Â partenaire industriel pionnier des technologies d’impression numÃ©rique, et d’investisseurs privÃ©s historiques. Ce tour de table accueille Ã©galement le prestigieuxÂ Fonds du Conseil europÃ©en de l’innovation (EIC)Â comme nouveau partenaire stratÃ©gique. Ce soutien combinÃ© des investisseurs tÃ©moigne de la confiance de Dracula Technologies dans sa capacitÃ© Ã conquÃ©rir une part significative du marchÃ© en pleine expansion du remplacement des batteries, estimÃ© Ã 10 milliards d’euros et dont la croissance devrait quintupler d’ici 2030.

RÃ©pondre Ã une demande du marchÃ© sans prÃ©cÃ©dent

Pour rÃ©pondre Ã la demande croissante dans des secteurs clÃ©s tels que les bÃ¢timents intelligents, la gÃ©olocalisation des actifs et les capteurs IoT, Dracula Technologies exÃ©cute actuellement des contrats pluriannuels Ã haut volume auprÃ¨s de leaders mondiaux du secteur pour le remplacement des batteries de milliards d’appareils fonctionnant uniquement Ã la lumiÃ¨re ambiante intÃ©rieure. En Ã©liminant la charge environnementale et opÃ©rationnelle liÃ©e au remplacement des batteries, l’entreprise aide ses clients Ã atteindre leurs objectifs de dÃ©veloppement durable Ã grande Ã©chelle. Â« Je suis trÃ¨s fier de cette rÃ©ussite, qui n’aurait pas Ã©tÃ© possible sans l’engagement et le travail acharnÃ© de notre Ã©quipe, ainsi que le soutien continu de nos investisseurs historiques, dÃ©sormais rejoints par le Fonds EIC Â»,Â a dÃ©clarÃ© Brice Cruchon, PDG et fondateur de Dracula Technologies.Â Â Â« GrÃ¢ce Ã ce soutien, nous allons renforcer notre base industrielle en France, poser les bases d’une production future plus proche des marchÃ©s clÃ©s et entamer des discussions avec des partenaires industriels pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement mondial. Â»

DÃ©velopper l’innovation et renforcer le cÅ“ur industriel

Cette prise de participation accÃ©lÃ©rera la transition de Dracula,Â passant d’une production feuille Ã feuille Ã une production rouleau Ã rouleau, en quadruplant sa capacitÃ© de production annuelle Ã 600 millions de cmÂ² dans sonÂ usine Green de Valence, la plus grande usine au monde dÃ©diÃ©e Ã la production de modules photovoltaÃ¯ques organiques imprimÃ©s (OPV). Avec des rendements de production approchant les 95 %, l’entreprise a atteint une efficacitÃ© de production inÃ©galÃ©e, lui permettant de servir les marchÃ©s mondiaux Ã grande Ã©chelle.Â Â« Le renouvellement de notre confiance tÃ©moigne de notre engagement Ã soutenir des entreprises ancrÃ©es dans leurs territoires tout en poursuivant des ambitions internationales. Partenaire de la premiÃ¨re heure, nous sommes fiers de voir Dracula Technologies Ã©tendre sonÂ implantation industrielle en France, contribuant ainsi Ã la transition Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique aux niveaux national et europÃ©en Â»,Â a dÃ©clarÃ© FranÃ§ois Wohrer, Directeur des Investissements deÂ la Banque des Territoires.

Une vague de recrutements en cours pour accompagner sa croissance rapide

Tout en se prÃ©parant Ã implanter de nouvelles capacitÃ©s de production plus prÃ¨s des principaux marchÃ©s internationaux, Dracula Technologies renforce considÃ©rablement ses effectifs Ã Valence, berceau de sa technologie, oÃ¹ se concentrent sa R&D, ses procÃ©dÃ©s de fabrication et ses premiÃ¨res sÃ©ries industrielles. L’usine franÃ§aise restera un pilier de la stratÃ©gie industrielle de l’entreprise, avec une vague de recrutements en cours pour accompagner sa croissance rapide. Et Svetoslava Georgieva, prÃ©sidente du conseil d’administration du Fonds EIC, de conclureÂ : Â« En tant qu’investisseur public soutenant les technologies europÃ©ennes de pointe, le Fonds EIC est heureux d’accompagner Dracula Technologies dans cette nouvelle phase de dÃ©veloppement industriel. Leur innovation en matiÃ¨re de rÃ©cupÃ©ration d’Ã©nergie rÃ©pond directement au dÃ©fi de la rÃ©duction de la dÃ©pendance aux batteries dans l’Ã©lectronique connectÃ©e et soutient les ambitions de l’UE en matiÃ¨re de durabilitÃ©, de rÃ©silience numÃ©rique et d’autonomie industrielle. Â»

EncadrÃ©

Quid de Dracula TechnologiesÂ ?

Dracula Technologies, dont le siÃ¨ge social est situÃ© Ã Valence, en France, est un pionnier des solutions Ã©nergÃ©tiques durables grÃ¢ce Ã sa technologie LAYERÂ®Â qui rÃ©volutionne les sources d’Ã©nergie pour l’Ã©lectronique basse consommation. Ses modules photovoltaÃ¯ques organiques (OPV), fabriquÃ©s grÃ¢ce Ã un procÃ©dÃ© d’impression numÃ©rique brevetÃ©, captent la lumiÃ¨re ambiante, Ã©liminant ainsi le recours aux batteries traditionnelles. LAYERÂ®Â VaultÂ complÃ¨te la gamme de produits de captage OPV existante de l’entreprise en la transformant en un produit 2-en-1, combinant la captation et le stockage d’Ã©nergie en faible luminositÃ© sur un seul film flexible, garantissant ainsi le fonctionnement ininterrompu des appareils, favorisant ainsi les bÃ¢timents et maisons intelligents, le suivi intelligent des actifs et d’autres applications connexes. EngagÃ© en faveur des Ã©nergies propres et renouvelables, Dracula Technologies ouvre la voie vers un avenir plus vert en proposant des solutions Ã©nergÃ©tiques durables et rentables. Sa nouvelle Â«Â Green MicroPower FactoryÂ Â» â€“ une installation de pointe entiÃ¨rement automatisÃ©e, la plus grande du genre au monde, avec une capacitÃ© de production annuelle allant jusqu’Ã 150 millions de cmÂ² de dispositifs OPV imprimÃ©s â€“ soutient sa mission.