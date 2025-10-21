TVA à 5,5 % sur le solaire : Octopus Energy devient l’un des premiers installateurs français à la proposer

Le taux de TVA réduit pour l’installation de panneaux solaires à domicile, passé de 20 % à 5,5 % au 1er octobre, est désormais accessible aux clients d’Octopus Energy.

Le décret d’application conditionne l’éligibilité à la TVA à 5,5% sur le solaire à plusieurs critères stricts. Grâce à son partenariat historique avec le fabricant français Voltec, dont les nouveaux modules sont parmi les premiers certifiés conformes, Octopus Energy annonce ainsi pouvoir proposer la baisse de TVA à ses clients dès cette semaine.

Une relation historique entre les deux acteurs du solaire

« Voltec, notre partenaire de longue date – dont les panneaux représentent déjà 97 % de nos installations – vient d’être certifié Certisolis. Ce concepteur et fabricant alsacien est ainsi le premier et seul acteur capable de construire des panneaux éligibles, avec un faible impact carbone, des normes très restrictives de recyclabilité et des modules légers et résistants aux chocs grâce à leur verre spécial. Étant donné le positionnement premium de Voltec et sa “petite” taille à l’échelle mondiale, il y aura certainement des ruptures de stocks chez les distributeurs. Compte tenu de notre relation historique avec eux, nous sommes désormais dans la capacité d’acheter leurs nouveaux modules compatibles avec l’arrêté. Nous sommes donc parmi les premiers installateurs à pouvoir proposer dès cette semaine des installations bénéficiant de la baisse de la TVA » se réjouit Guillaume Bodson, Directeur d’Octopus Energy Services.

Stockage par batterie : l’occasion manquée

Concrètement, si le prix HT des panneaux Voltec augmente pour respecter ces nouveaux critères d’exigence, l’application du taux réduit de TVA permet une baisse du coût TTC de l’installation. « Nos clients bénéficient ainsi de modules “Made in France” de haute qualité, désormais légèrement moins chers qu’une installation standard avec des panneaux chinois. » ajoute-t-il. « Ce mécanisme va logiquement resserrer l’écart de prix entre le haut de gamme et l’entrée de gamme. Il est probable que les installateurs qui proposent de l’entrée de gamme se tournent vers des produits (panneaux et onduleurs) encore moins cher pour se différencier par le prix, au risque de perdre en qualité. Malgré cet élan positif, nous regrettons l’absence de critères liés à l’autoconsommation, notamment le stockage par batterie, dans le texte final. Pour nous, seul le triptyque “autoconsommation, stockage, pilotage” est capable d’alléger réellement le réseau lors des pics de demande, de rendre le système énergétique français plus flexible et indépendant, et de maximiser les économies pour les consommateurs. C’est une opportunité manquée pour aller plus loin. » conclut Guillaume Bodson.