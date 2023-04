SUNVOLT active sa dynamique Ã  la conquÃªte du marchÃ© franÃ§ais

SunVolt, spécialiste français de l’autoconsommation solaire intelligente et filiale du Groupe QAIR, a décidé d’accélérer son déploiement sur le marché France. Avec des arguments !

Comment retrouver du pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation ? Selon un sondage de décembre 2022 réalisé par OpinionWay pour EDF ENR, 72% des Français estiment que produire et consommer sa propre électricité est le meilleur levier pour maîtriser sa facture énergétique… et donc défendre son pouvoir d’achat. Toutefois, pas simple de s’y retrouver parmi la pléthore des offres d’autoconsommation photovoltaïque et des acteurs, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Face à ce constat, SunVolt, experte de l’autoconsommation solaire intelligente et filiale du Groupe QAIR, a décidé d’accélérer son déploiement sur le marché France. Avec pour les :

Particuliers : Une installation solaire intelligente dès 6049€ avec panneaux solaires dernière génération et 5 ans de garantie étendues…

Entreprises : Une offre flash sur-mesure et un accompagnement personnalisé pour un projet de centrale solaire en autoconsommation en moins de 48h…

Via ces offres attractives, SUNVOLT attaque le marché français de l’autoconsommation de manière assez agressive dans un contexte éminemment porteur. La marque de fabrique de SUNVOLT : l’énergie solaire digitale. Pour un maximum d’efficience et de rentabilité !