Revue de presse : Le Parisien Ã©voque le projet dâ€™autoconsommation collective Agorasun portÃ© par Tecsol

« À Perpignan, tout un quartier va se chauffer et se climatiser à l’énergie solaire ». C’est par ce titre que Le Parisien présente à son lectorat, dans sa rubrique Environnement l’une des plus grandes coopératives de production et d’autoconsommation électrique de France en ce moment en gestation avancée dans un quartier tertiaire de Perpignan. Les résultats pour la climatisation sont encourageants. Cet hiver, le chauffage est testé.

Prolégomènes du papier : André Joffre, le pape français de l’énergie solaire (Tecsol, son bureau d’études vient de fêter ses 40 ans) se frotte les mains. Non pas pour se réchauffer (il fait 22° ce mardi dans les bureaux sans chauffage) mais pour saluer l’adoption au Sénat de la loi d’accélération sur les énergies renouvelable. Le texte donne cette semaine un coup de pouce à son projet AgoraSun, qui vise à créer la plus grande coopérative française de production d’énergie solaire, dans les quartiers Technosud et Agrosud, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). La suite à découvrir dans Le Parisien.

www.leparisien.fr/environnement/a-perpignan-tout-un-quartier-va-se-chauffer-et-se-climatiser-a-lenergie-solaire-08-11-2022-332BR2NBJBDOVCPSL4VHHYBU4M.php