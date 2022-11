Urgence climatique et Ã©nergÃ©tique EnerGaÃ¯a : un forum incontournable en 2022 pour les professionnels du bÃ¢timent durable

L’édition 2022 du Forum EnerGaïa des énergies renouvelables aura lieu les 7 et 8 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Un pavillon dédié au bâtiment durable, la possibilité de rendez-vous d’affaires (nouveauté 2022), des conférences et tables rondes techniques : les organisateurs ont pensé cette 16ème édition afin que les professionnels du bâtiment durable repartent avec des solutions concrètes aux problématiques actuelles.

Le bâtiment durable fait l’objet d’un pavillon dédié pour la 2ème année consécutive sur le Forum EnerGaïa de Montpellier. 100 m² qui rassembleront 12 sociétés et institutions spécialisées autour de quatre univers : la construction bas carbone, l’aménagement de nouveaux quartiers, la rénovation et l’exploitation efficace des bâtiments.

Un pavillon du Bâtiment Durable Chantier prioritaire pour la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée

L’objectif d’un tel pavillon : : informer les publics professionnels sur les enjeux actuels et futurs du bâtiment durable, favoriser les rencontres des acteurs de l’éco-construction et de la rénovation énergétique, s’inscrire dans les objectifs nationaux et régionaux d’efficacité énergétique du bâtiment.

Des rendez-vous d’affaires ciblés

Le Forum EnerGaïa offre cette année aux visiteurs la possibilité de prendre des rendez-vous d’affaires suite à leur inscription, des rendez-vous ciblés selon leurs centres d’intérêts. Il s’agit là d’une véritable plus-value en termes de gain de temps et d’efficacité pour les visiteurs. Exemple : je suis artisan dans le bâtiment, je veux me renseigner sur le dispositif « Accompagnateur Renov’ » ; la plateforme EnerGaïa 2022 va me proposer une liste d’exposants correspondant à ma recherche et je vais pouvoir prendre des rendez-vous avec eux pendant le salon.

Des conférences et tables rondes techniques pour les professionnels du bâtiment

Extrait du programme de cette 16ème édition :

L’avenir du bâtiment : sobre et décarboné

La sobriété dans le bâtiment en pratique.

L’optimisation de l’utilisation de l’existant.

La réhabilitation du bâti ancien.

Les low tech dans le bâtiment (climatisation, ventilation, équipements)

Les matériaux biosourcés : une industrie locale en plein essor

Relocaliser l’industrie du bâtiment.

Etat des lieux des matériaux biosourcés, en particulier terre crue et bois construction.

Retour d’expérience d’une résidence en paille à Toulouse.

Économies d’énergie, comment mettre en œuvre le décret Tertiaire ?

Collectivités et le privé doivent mettre en œuvre le décret tertiaire.

Les bâtiments de plus de 1 000 m² devront réduire la consommation énergétique du site d’au moins 40 % d’ici 2030 et de 60 % en 2050.

Retours d’expérience et outils pour y parvenir.

Rénovation globale des logements privés, relever le défi de la structuration de l’offre

Dispositif Accompagnateur Renov’ élargi, réponse des professionnels du bâtiment, témoignage d’un groupement d’artisans.

Une conférence plénière d’ouverture d’actualité pour « préparer le monde qui vient »

Cette 16ème édition du Forum EnerGaïa va se tenir dans un contexte de crise climatique et énergétique particulièrement aigüe. Sensibiliser sans affoler, alerter et positiver, envisager sereinement l’avenir et le construire durablement… Les organisateurs d’EnerGaïa 2022 ont pris le parti d’une édition particulièrement humaine qui devrait toucher chacun dans ses convictions les plus intimes.

Que signifie une sobriété adaptée aux limites écologiques de la planète ? Comment sortir d’une politique climatique de petits pas ? Une vraie transition énergétique est-elle seulement possible ? La plénière d’ouverture d’EnerGaïa abordera ces sujets avec trois personnalités invitées :

- Lucile SCHMID, co-fondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique

- Jean-Baptiste FRESSOZ, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, chercheur EHESS-CNRS.

- Bruno VILLALBA, professeur de science politique à AgroParisTech.

www.energaia.fr/